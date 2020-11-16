Бюджетные кредиты Новосибирской области реструктуризированы до 2029 года

Обязательства Новосибирской области перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам реструктуризированы до 2029 года, сообщилив пресс-службе регионального правительства. Соответствующий законопроект рассмотрен 16 ноября в ходе заседания правительства Новосибирской области.

Как пояснил заместитель председателя правительства Новосибирской области – министр финансов и налоговой политики Новосибирской области Виталий Голубенко, в апреле 2020 года в правила проведения реструктуризации 2017 года внесены изменения, в сентябре 2020 года с Министерством финансов РФ было подписано дополнительное соглашение.

— В соответствии с этими документами предусмотрено изменение графика погашения бюджетных кредитов до 2029 года в сумме 13,4 млрд рублей. В 2020 году погашение задолженности в полном объеме перенесено равномерно на 2025-2029 годы, в 2021 – 2024 годах ежегодно будет погашаться 5% общего объема задолженности, в 2025 – 2029 годах предстоит ежегодно погашать равными долями остаток суммы задолженности – с возможностью ее досрочного погашения. Это позволит перенести на более поздние сроки погашение 10,4 млрд рублей и не привлекать для их погашения рыночные заимствования, — подчеркнул он.

Отмечается, что представленный законопроект был одобрен в ходе заседания правительства Новосибирской области и будет направлен в Министерство финансов РФ.

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