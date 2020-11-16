В России введен нацстандарт для накопителей энергии

С начала ноября в России начали действовать национальные стандарты на проектирование и эксплуатацию накопителей электрической энергии высокой мощности, нормы которых были разработаны сотрудниками копании «Системы накопления энергии» (проект Роснано) совместно с Новосибирским государственным техническим университетом НЭТИ, при поддержке Фонда инфраструктурных и образовательных программ группы «РОСНАНО», сообщили в пресс-службе НГТУ НЭТИ.

Отмечается, что главные задачи применения новых стандратов — интеграция накопителей в единую энергосистему и создание развитой инфраструктуры электронной генерации.

— Рынок накопителей энергии в России только формируется, поэтому генерирующие компании, предприятия и сетевые компании совместно с научным сообществом создают оптимальный образ систем накопления, их структурный состав, выполняемые функции, решают вопросы электромагнитной совместимости с общепромышленной сетью и автономными нагрузками. Наши стандарты дают ответы на эти вопросы. Если накопитель сделан по разработанным стандартам, то его можно подключать к общей сети, не опасаясь, что он что-нибудь испортит, — рассказывает один из разработчиков СНЭ, ведущий инженер-конструктор Института силовой электроники НГТУ НЭТИ Дмитрий Коробков.

Он подчеркнул, что введение стандартов снимет эту проблему и ускорит темпы внедрения накопителей энергии в России.

Другая проблема, которую решит введение стандартов, — это коммуникация между заказчиком и производителем накопителей.

— Иногда заказчик и исполнитель говорят на разных языках. Например, энергоемкость накопителя может быть номинальной и нормированной, это разные значения, заказчик имеет в виду первую, а производитель — вторую. Мы разработали четкую терминологию, единые показатели работы накопителей, чтобы не происходило путаницы, — говорит руководитель отдела продаж компании СНЭ Роман Фролов.

Инженеры и специалисты компании «Системы накопления энергии» и Регионального центра нормативно-технической поддержки инноваций Новосибирской области при Новосибирском государственном техническом университете НЭТИ адаптировали существующие международные требования к проектированию, монтажу и испытаниям устройств, которые предъявляются к участникам рынка производителей систем накопления энергии. Новосибирские разработчики смогли приспособить стандарт под российскую нормативно-правовую базу, что позволит накопителям выйти на международный рынок.

Разработчики уверены, что гармонизированные с международными документами МЭК стандарты помогут строить конструктивный диалог между разработчиками, проектировщиками и заказчиками, сократить их временные и трудовые ресурсы путем применения апробированных на практике норм и требований, необходимых для проектирования, строительства и эксплуатации современных систем накопления энергии.

Сейчас для обеспечения постоянного энергоснабжения в отдаленных населенных пунктах на севере России строятся солнечно-дизельные электростанции, которые сочетают в себе два способа получения электроэнергии. Это делает энергоснабжение бесперебойным. В таких установках используются специальные накопители, компенсирующие неравномерность выработки энергии, требования для которых впервые были разработаны новосибирскими инженерами из СНЭ и НГТУ НЭТИ. В 2019 и 2020 году первые российские накопители энергии высокой мощности были запущены на солнечно-дизельных электростанциях компании «Хевел» в Туве и Башкирии. В ближайшее время планируется установка накопителей на станциях Чукотки, Якутии и Красноярского края.

Необходимость формирования нормативной базы в России в сфере систем накопления электрической энергии обусловлена интенсивным развитием этой отрасли. В 2021 году планируется продолжить работы по формированию гармонизированной нормативной базы, обеспечивающей комплексное развитие отрасли систем накопления электрической энергии в России, в том числе через разработку востребованных документов по стандартизации, учитывающих специфику рынка российской электроэнергетики.

Фото предоставлено пресс-службой НГТУ НЭТИ