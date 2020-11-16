Студент НГТУ НЭТИ разработал автоматический дозатор таблеток

Автоматический дозатор таблеток исключает вероятность повторного приема таблетки у людей со склерозом, сообщили в пресс-службе НГТУ НЭТИ. В будущем он, не исключено, сможет применяться в медучреждениях, чтобы уменьшить ошибки принятия неверных лекарств из-за перегруженности персонала.

— Если говорить про индивидуальное использование, то предполагается, что родственник или медсестра закладывает таблетки в дозатор, там 24 сектора. Он может быть закрыт на замочек, который блокирует возможность приема таблеток для человека с провалами памяти, — прокомментировал Владимир Шперлинг.

По его словам, таблетница работает при подключении к электричеству, прорабатывается вариант с работой от батареек.

— Дозатор нужно подключить к интернету для настройки и составления расписания выдачи лекарств. На сайте можно настроить параметры, звуковой и световой индикаторы. По расписанию дозатор будет открывать нужный сектор с таблетками, — говорит изобретатель.

По утверждению Владимира, в России нет аналогов этому дозатору, а похожие американские имеют высокую цену и не обладают возможностью гибкой смены расписания. В планах студента — запатентовать таблетницу.

Фото: скриншот из видео