Характерные симптомы заболеваний щитовидной железы

Этот орган отвечает за выработку двух йодсодержащих гормонов (трийодтиронина и тетрайодтиронина), а также пептидного гормона (кальцитонина). Недостаток и переизбыток этих гормонов в организме приводит к сбоям в его работе и развитию различных патологий.

Заболевания щитовидной железы — основные симптомы

О проблемах в работе щитовидной железой сигнализируют следующие проявления:

возникают мышечные боли и слабость даже после обычных физических нагрузок;

температура тела не соответствует норме на протяжении длительного отрезка времени (как в сторону понижения, так и повышения);

слабость по утрам, нет ощущения отдыха после ночного сна;

начинают выпадать волосы, наблюдается сухость кожи, с которой невозможно справиться косметическими средствами;

ощущается постоянный озноб даже в теплом помещении;

развиваются тревожность, апатия, депрессия, забывчивость.

При возникновении подобных симптомов необходима консультация у врача-эндокринолога, который даст назначение для проведения обследования, чтобы не усугубить развитие более серьезных проблем.

Проявление различных патологий щитовидной железы связано с полом и возрастом пациента, поэтому стоит уделять внимание симптомам, характерным конкретно для мужчин, женщин и детей.

Гипотиреоз

Если функция щитовидной железы понижена, тиреоидные гормоны вырабатываются в недостаточном количестве.

Общими симптомами такого состояния являются:

отечность;

замедление сердцебиения;

сухая кожа;

ломкие, секущиеся, сухие и сильно выпадающие волосы;

повышение холестерина в крови;

сиплый голос;

увеличение веса, которое не контролируется диетами;

слабость мышц;

проблемы с памятью;

осиплость голоса;

быстрая потеря сил;

обостренное чувство холода.

Для женщин при этом состоянии характерны:

хроническая усталость;

частые запоры;

нарушенный менструальный цикл, сопровождаемый болезненными менструациями;

шелушение кожи;

повышенная тревожность, депрессивные состояния.

Для мужчин характерны:

снижение выносливости;

замедленность движений;

бессонница;

апноэ;

храп;

тяжелое утреннее пробуждение;

сонливость во второй половине дня;

возникновение синдрома «сухого глаза»;

ппроблемы с роговицей;

гинекомастия (аномальное увеличение грудных желез);

сбои в работе репродуктивной системы различной тяжести.

Гипотиреоз у детей особенно сильно проявляется в младенческом возрасте и может привести к задержке в развитии.

Гипертериоз

Это патологическое состояние возникает при усилении работы щитовидной железы, при этом, в частности, происходит переизбыточное образование тиреоидных гормонов (тиреотоксикоз). Обменные процессы в организме в целом ускоряются. Для гипертериоза характерны следующие симптомы:

резкое снижение веса при обычном питании;

повышенная потливость и ощущение жара в нормальных условиях;

отечность щитовидной железы и ее увеличение;

возникновение аритмии и тахикардии;

дрожь в конечностях, в том числе тремор кистей;

пучеглазость (офтальмопатия Грейвса).

У женщин гипертериоз проявляется сильнее, чем у мужчин. У них могут возникать:

постоянная повышенная тревожность;

нарушения сна;

проблемы с менструальным циклом;

учащение пульса;

проблемы с артериальным давлением (в большинстве случаев — гипертензия).

У мужчин гипертериоз приводит к:

повышенной раздражительности и возбудимости;

возникновению панических атак;

головным болям;

быстрой утомляемости;

сердечной недостаточности;

снижению потенции.

У детей гипертиреоз также имеет особые проявления, к ним относятся:

нездоровая худоба;

беспричинное и часто повторяющееся повышение температуры;

резкие переходы от гиперактивности к заторможенности;

проблемы с сердечно-сосудистой системой.

Зоб щитовидной железы

Если ткани щитовидной железы разрастаются, что приводит к увеличению ее размера, возникает зоб. При этом неприятные и болевые ощущения могут не проявляться, пока он не достигнет большого размера. Различают несколько видов зоба:

диффузный токсичный зоб — ткани разрастаются и увеличиваются равномерно, сопровождается гипертиреозом;

узловой токсичный зоб — деформируются отдельные участки щитовидной железы;

кистозный зоб — запущенный случай узлового;

диффузно-узловой — разрастается вся железа, но с ярко выделенными отдельными участками.

Следует обратить внимание на симптомы, характерные для гипертиреоза. Помимо этого, при этом заболевании возникают:

проблемы при глотании;

ощущение присутствия инородного тела в горле;

увеличение щитовидной железы до размеров, которые легко замечаются визуально.

Опухоли щитовидной железы

Различаются два вида опухолей щитовидной железы:

доброкачественные (сюда относятся светлоклеточная, папиллярная и фолликулярная аденома);

злокачественные (в том числе плоскоклеточный, фолликулярный и папиллярный рак, лимфома щитовидной железы).

Поводом для беспокойства могут послужить следующие симптомы:

ночная потливость;

увеличение размеров щитовидной железы;

затруднения при глотании;

увеличение шейных лимфоузлов;

осиплость голоса;

снижение аппетита;

слабость;

приступы удушья;

кашель без причины.

Профилактика заболеваний щитовидной железы

Чаще всего нарушения в работе щитовидной железы связаны с дефицитом йода. Для профилактики заболеваний рекомендуется употреблять йодированную соль и продукты, богатые йодом. Особое внимание следует уделять морепродуктам, которые должны включаться в рацион на регулярной основе.

Помимо йода, для нормального функционирования щитовидной железы необходимы и другие микроэлементы:

селен — отличный антиоксидант, помогает усваиваться йоду;

железо — его недостаток приводит к гипотериозу;

магний;

цинк;

витамины D, A, B 1 , B 12 .

Также следует учитывать, что прием некоторых медицинских препаратов нарушает работу щитовидной железы. К ним относятся:

антиаритмические средства — содержат слишком высокие дозы йода, что может привести к гипертериозу;

литийсодержащие препараты — имеют эффект накопления, блокируют выработку тиреоидных гормонов;

фторсодержащие средства, в том числе зубная паста;

оральные контрацептивы;

бета-блокаторы;

лекарственные средства для снижения кислотности желудка.

Щитовидная железа полностью оправдывает свое название — является настоящим щитом для организма и отвечает за его бесперебойную работу. Поэтому следует очень внимательно следить за ее состоянием, а при обнаружении первых тревожных симптомов обращаться к врачу. Еще лучше — не доводить до этого состояния и проходить регулярные профилактические обследования.