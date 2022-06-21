Характерные симптомы заболеваний щитовидной железы

Симптомы заболеваний щитовидной железы
Этот орган отвечает за выработку двух йодсодержащих гормонов (трийодтиронина и тетрайодтиронина), а также пептидного гормона (кальцитонина). Недостаток и переизбыток этих гормонов в организме приводит к сбоям в его работе и развитию различных патологий.
Заболевания щитовидной железы — основные симптомы
О проблемах в работе щитовидной железой сигнализируют следующие проявления:
- возникают мышечные боли и слабость даже после обычных физических нагрузок;
- температура тела не соответствует норме на протяжении длительного отрезка времени (как в сторону понижения, так и повышения);
- слабость по утрам, нет ощущения отдыха после ночного сна;
- начинают выпадать волосы, наблюдается сухость кожи, с которой невозможно справиться косметическими средствами;
- ощущается постоянный озноб даже в теплом помещении;
- развиваются тревожность, апатия, депрессия, забывчивость.
При возникновении подобных симптомов необходима консультация у врача-эндокринолога, который даст назначение для проведения обследования, чтобы не усугубить развитие более серьезных проблем.
Проявление различных патологий щитовидной железы связано с полом и возрастом пациента, поэтому стоит уделять внимание симптомам, характерным конкретно для мужчин, женщин и детей.
Гипотиреоз
Если функция щитовидной железы понижена, тиреоидные гормоны вырабатываются в недостаточном количестве.
Общими симптомами такого состояния являются:
- отечность;
- замедление сердцебиения;
- сухая кожа;
- ломкие, секущиеся, сухие и сильно выпадающие волосы;
- повышение холестерина в крови;
- сиплый голос;
- увеличение веса, которое не контролируется диетами;
- слабость мышц;
- проблемы с памятью;
- осиплость голоса;
- быстрая потеря сил;
- обостренное чувство холода.
Для женщин при этом состоянии характерны:
- хроническая усталость;
- частые запоры;
- нарушенный менструальный цикл, сопровождаемый болезненными менструациями;
- шелушение кожи;
- повышенная тревожность, депрессивные состояния.
Для мужчин характерны:
- снижение выносливости;
- замедленность движений;
- бессонница;
- апноэ;
- храп;
- тяжелое утреннее пробуждение;
- сонливость во второй половине дня;
- возникновение синдрома «сухого глаза»;
- ппроблемы с роговицей;
- гинекомастия (аномальное увеличение грудных желез);
- сбои в работе репродуктивной системы различной тяжести.
Гипотиреоз у детей особенно сильно проявляется в младенческом возрасте и может привести к задержке в развитии.
Гипертериоз
Это патологическое состояние возникает при усилении работы щитовидной железы, при этом, в частности, происходит переизбыточное образование тиреоидных гормонов (тиреотоксикоз). Обменные процессы в организме в целом ускоряются. Для гипертериоза характерны следующие симптомы:
- резкое снижение веса при обычном питании;
- повышенная потливость и ощущение жара в нормальных условиях;
- отечность щитовидной железы и ее увеличение;
- возникновение аритмии и тахикардии;
- дрожь в конечностях, в том числе тремор кистей;
- пучеглазость (офтальмопатия Грейвса).
У женщин гипертериоз проявляется сильнее, чем у мужчин. У них могут возникать:
- постоянная повышенная тревожность;
- нарушения сна;
- проблемы с менструальным циклом;
- учащение пульса;
- проблемы с артериальным давлением (в большинстве случаев — гипертензия).
У мужчин гипертериоз приводит к:
- повышенной раздражительности и возбудимости;
- возникновению панических атак;
- головным болям;
- быстрой утомляемости;
- сердечной недостаточности;
- снижению потенции.
У детей гипертиреоз также имеет особые проявления, к ним относятся:
- нездоровая худоба;
- беспричинное и часто повторяющееся повышение температуры;
- резкие переходы от гиперактивности к заторможенности;
- проблемы с сердечно-сосудистой системой.
Зоб щитовидной железы
Если ткани щитовидной железы разрастаются, что приводит к увеличению ее размера, возникает зоб. При этом неприятные и болевые ощущения могут не проявляться, пока он не достигнет большого размера. Различают несколько видов зоба:
- диффузный токсичный зоб — ткани разрастаются и увеличиваются равномерно, сопровождается гипертиреозом;
- узловой токсичный зоб — деформируются отдельные участки щитовидной железы;
- кистозный зоб — запущенный случай узлового;
- диффузно-узловой — разрастается вся железа, но с ярко выделенными отдельными участками.
Следует обратить внимание на симптомы, характерные для гипертиреоза. Помимо этого, при этом заболевании возникают:
- проблемы при глотании;
- ощущение присутствия инородного тела в горле;
- увеличение щитовидной железы до размеров, которые легко замечаются визуально.
Опухоли щитовидной железы
Различаются два вида опухолей щитовидной железы:
- доброкачественные (сюда относятся светлоклеточная, папиллярная и фолликулярная аденома);
- злокачественные (в том числе плоскоклеточный, фолликулярный и папиллярный рак, лимфома щитовидной железы).
Поводом для беспокойства могут послужить следующие симптомы:
- ночная потливость;
- увеличение размеров щитовидной железы;
- затруднения при глотании;
- увеличение шейных лимфоузлов;
- осиплость голоса;
- снижение аппетита;
- слабость;
- приступы удушья;
- кашель без причины.
Профилактика заболеваний щитовидной железы
Чаще всего нарушения в работе щитовидной железы связаны с дефицитом йода. Для профилактики заболеваний рекомендуется употреблять йодированную соль и продукты, богатые йодом. Особое внимание следует уделять морепродуктам, которые должны включаться в рацион на регулярной основе.
Помимо йода, для нормального функционирования щитовидной железы необходимы и другие микроэлементы:
- селен — отличный антиоксидант, помогает усваиваться йоду;
- железо — его недостаток приводит к гипотериозу;
- магний;
- цинк;
- витамины D, A, B1, B12.
Также следует учитывать, что прием некоторых медицинских препаратов нарушает работу щитовидной железы. К ним относятся:
- антиаритмические средства — содержат слишком высокие дозы йода, что может привести к гипертериозу;
- литийсодержащие препараты — имеют эффект накопления, блокируют выработку тиреоидных гормонов;
- фторсодержащие средства, в том числе зубная паста;
- оральные контрацептивы;
- бета-блокаторы;
- лекарственные средства для снижения кислотности желудка.
Щитовидная железа полностью оправдывает свое название — является настоящим щитом для организма и отвечает за его бесперебойную работу. Поэтому следует очень внимательно следить за ее состоянием, а при обнаружении первых тревожных симптомов обращаться к врачу. Еще лучше — не доводить до этого состояния и проходить регулярные профилактические обследования.
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