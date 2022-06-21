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Характерные симптомы заболеваний щитовидной железы

  • 21/06/2022, 15:33
Щитовидная железа — важнейшая составляющая эндокринной системы, и от ее состояния зависит бесперебойная работа всего организма человека.
Симптомы заболеваний щитовидной железы

Симптомы заболеваний щитовидной железы

Этот орган отвечает за выработку двух йодсодержащих гормонов (трийодтиронина и тетрайодтиронина), а также пептидного гормона (кальцитонина). Недостаток и переизбыток этих гормонов в организме приводит к сбоям в его работе и развитию различных патологий.

Заболевания щитовидной железы — основные симптомы

О проблемах в работе щитовидной железой сигнализируют следующие проявления:

  • возникают мышечные боли и слабость даже после обычных физических нагрузок;
  • температура тела не соответствует норме на протяжении длительного отрезка времени (как в сторону понижения, так и повышения);
  • слабость по утрам, нет ощущения отдыха после ночного сна;
  • начинают выпадать волосы, наблюдается сухость кожи, с которой невозможно справиться косметическими средствами;
  • ощущается постоянный озноб даже в теплом помещении;
  • развиваются тревожность, апатия, депрессия, забывчивость.

При возникновении подобных симптомов необходима консультация у врача-эндокринолога, который даст назначение для проведения обследования, чтобы не усугубить развитие более серьезных проблем.

Проявление различных патологий щитовидной железы связано с полом и возрастом пациента, поэтому стоит уделять внимание симптомам, характерным конкретно для мужчин, женщин и детей.

Гипотиреоз

Если функция щитовидной железы понижена, тиреоидные гормоны вырабатываются в недостаточном количестве.

Общими симптомами такого состояния являются:

  • отечность;
  • замедление сердцебиения;
  • сухая кожа;
  • ломкие, секущиеся, сухие и сильно выпадающие волосы;
  • повышение холестерина в крови;
  • сиплый голос;
  • увеличение веса, которое не контролируется диетами;
  • слабость мышц;
  • проблемы с памятью;
  • осиплость голоса;
  • быстрая потеря сил;
  • обостренное чувство холода.

Для женщин при этом состоянии характерны:

  • хроническая усталость;
  • частые запоры;
  • нарушенный менструальный цикл, сопровождаемый болезненными менструациями;
  • шелушение кожи;
  • повышенная тревожность, депрессивные состояния.

Для мужчин характерны:

  • снижение выносливости;
  • замедленность движений;
  • бессонница;
  • апноэ;
  • храп;
  • тяжелое утреннее пробуждение;
  • сонливость во второй половине дня;
  • возникновение синдрома «сухого глаза»;
  • ппроблемы с роговицей;
  • гинекомастия (аномальное увеличение грудных желез);
  • сбои в работе репродуктивной системы различной тяжести.

Гипотиреоз у детей особенно сильно проявляется в младенческом возрасте и может привести к задержке в развитии.

Гипертериоз

Это патологическое состояние возникает при усилении работы щитовидной железы, при этом, в частности, происходит переизбыточное образование тиреоидных гормонов (тиреотоксикоз). Обменные процессы в организме в целом ускоряются. Для гипертериоза характерны следующие симптомы:

  • резкое снижение веса при обычном питании;
  • повышенная потливость и ощущение жара в нормальных условиях;
  • отечность щитовидной железы и ее увеличение;
  • возникновение аритмии и тахикардии;
  • дрожь в конечностях, в том числе тремор кистей;
  • пучеглазость (офтальмопатия Грейвса).

У женщин гипертериоз проявляется сильнее, чем у мужчин. У них могут возникать:

  • постоянная повышенная тревожность;
  • нарушения сна;
  • проблемы с менструальным циклом;
  • учащение пульса;
  • проблемы с артериальным давлением (в большинстве случаев — гипертензия).

У мужчин гипертериоз приводит к:

  • повышенной раздражительности и возбудимости;
  • возникновению панических атак;
  • головным болям;
  • быстрой утомляемости;
  • сердечной недостаточности;
  • снижению потенции.

У детей гипертиреоз также имеет особые проявления, к ним относятся:

  • нездоровая худоба;
  • беспричинное и часто повторяющееся повышение температуры;
  • резкие переходы от гиперактивности к заторможенности;
  • проблемы с сердечно-сосудистой системой.

Зоб щитовидной железы

Если ткани щитовидной железы разрастаются, что приводит к увеличению ее размера, возникает зоб. При этом неприятные и болевые ощущения могут не проявляться, пока он не достигнет большого размера. Различают несколько видов зоба:

  • диффузный токсичный зоб — ткани разрастаются и увеличиваются равномерно, сопровождается гипертиреозом;
  • узловой токсичный зоб — деформируются отдельные участки щитовидной железы;
  • кистозный зоб — запущенный случай узлового;
  • диффузно-узловой — разрастается вся железа, но с ярко выделенными отдельными участками.

Следует обратить внимание на симптомы, характерные для гипертиреоза. Помимо этого, при этом заболевании возникают:

  • проблемы при глотании;
  • ощущение присутствия инородного тела в горле;
  • увеличение щитовидной железы до размеров, которые легко замечаются визуально.

Опухоли щитовидной железы

Различаются два вида опухолей щитовидной железы:

  • доброкачественные (сюда относятся светлоклеточная, папиллярная и фолликулярная аденома);
  • злокачественные (в том числе плоскоклеточный, фолликулярный и папиллярный рак, лимфома щитовидной железы).

Поводом для беспокойства могут послужить следующие симптомы:

  • ночная потливость;
  • увеличение размеров щитовидной железы;
  • затруднения при глотании;
  • увеличение шейных лимфоузлов;
  • осиплость голоса;
  • снижение аппетита;
  • слабость;
  • приступы удушья;
  • кашель без причины.

Профилактика заболеваний щитовидной железы

Чаще всего нарушения в работе щитовидной железы связаны с дефицитом йода. Для профилактики заболеваний рекомендуется употреблять йодированную соль и продукты, богатые йодом. Особое внимание следует уделять морепродуктам, которые должны включаться в рацион на регулярной основе.

Помимо йода, для нормального функционирования щитовидной железы необходимы и другие микроэлементы:

  • селен — отличный антиоксидант, помогает усваиваться йоду;
  • железо — его недостаток приводит к гипотериозу;
  • магний;
  • цинк;
  • витамины D, A, B1, B12.

Также следует учитывать, что прием некоторых медицинских препаратов нарушает работу щитовидной железы. К ним относятся:

  • антиаритмические средства — содержат слишком высокие дозы йода, что может привести к гипертериозу;
  • литийсодержащие препараты — имеют эффект накопления, блокируют выработку тиреоидных гормонов;
  • фторсодержащие средства, в том числе зубная паста;
  • оральные контрацептивы;
  • бета-блокаторы;
  • лекарственные средства для снижения кислотности желудка.

Щитовидная железа полностью оправдывает свое название — является настоящим щитом для организма и отвечает за его бесперебойную работу. Поэтому следует очень внимательно следить за ее состоянием, а при обнаружении первых тревожных симптомов обращаться к врачу. Еще лучше — не доводить до этого состояния и проходить регулярные профилактические обследования.

Фото с сайта pixabay.com

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