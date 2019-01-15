 Рекламодателям

Недвижимость
Businessjump

Бывшего доцента одной из кафедр СГУПС будут судить за получение взяток

Общая сумма полученных обвиняемым взяток составила 345 тысяч рублей.
  • 15/01/2019, 10:59
vzyatka

Новосибирским следственным отделом на транспорте Западно-Сибирского СУТ СК России завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего доцента кафедры «Управление эксплуатационной работой» ФГБОУ ВО СГУПС. Он обвиняется в получении взяток и служебном подлоге, сообщили в пресс-службе Западно-Сибирского СУТ СК России.

По версии следствия, доцент кафедры «Управление эксплуатационной работой» Сибирского государственного университета путей сообщения в 2016-2017 гг. систематически получал от студентов незаконные вознаграждения в виде взяток в размере от 34 до 43 тысяч рублей за проставление отметок о сдаче зачетов без их фактической сдачи.

Общая сумма полученных обвиняемым взяток составила 345 тысяч рублей.

Отмечается, что всего следствием собраны и направлены в суд доказательства 18 фактов преступной деятельности обвиняемого, связанной с получением взяток и служебным подлогом.

Следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: Ростислав Нетисов

Популярное с сайта

Проект «Центрмедикал» вновь вынесут на общественные слушания

14/01/2019, 19:20
Компания планирует разместить на площадке второй стационар «Медсанчасти-168».

Black Vision: спецверсию Lexus NX теперь можно заказать в Новосибирске

14/01/2019, 19:14
Спецверсия предназначена для модели с передним и полным приводом.

В 2018 году в Новосибирске стоимость готового бизнеса снизилась на 3 %

14/01/2019, 17:12
Самыми дорогими оказались сельскохозяйственные компании, а самыми доступными – интернет-магазины.

Актуальный разговор

«Задача — интеграция в инфраструктуру российского рынка онлайн-торговли»

Все материалы
Новости

Новосибирцы взяли половину мест в шорт-листе Региональной премии «Серебряный Лучник» – Сибирь

15/01/2019, 12:55

За новогодние каникулы новосибирцы проговорили по мобильному 60 лет

15/01/2019, 12:13

Сибирские таможенники перечислили в федеральный бюджет более 112 млрд рублей

15/01/2019, 12:00

Новосибирская область вошла в число лучших регионов РФ по запуску новой системы обращения с отходами

15/01/2019, 11:44

Два кредитора предъявили свои требования к ООО «Трэвэлерс кофе»

15/01/2019, 10:57

Проект «Центрмедикал» вновь вынесут на общественные слушания

14/01/2019, 19:20

Black Vision: спецверсию Lexus NX теперь можно заказать в Новосибирске

14/01/2019, 19:14

В 2018 году в Новосибирске стоимость готового бизнеса снизилась на 3 %

14/01/2019, 17:12

Проект общественного фонда «Академгородок» поборется за грант

14/01/2019, 16:43

Первая кофейня Skuratov Coffee открылась в Новосибирске

14/01/2019, 16:40

 © 2016-2018 – НП «Клуб парламентских корреспондентов» 16+


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Январь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Дек    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×