Бывшего доцента одной из кафедр СГУПС будут судить за получение взяток

Новосибирским следственным отделом на транспорте Западно-Сибирского СУТ СК России завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего доцента кафедры «Управление эксплуатационной работой» ФГБОУ ВО СГУПС. Он обвиняется в получении взяток и служебном подлоге, сообщили в пресс-службе Западно-Сибирского СУТ СК России.

По версии следствия, доцент кафедры «Управление эксплуатационной работой» Сибирского государственного университета путей сообщения в 2016-2017 гг. систематически получал от студентов незаконные вознаграждения в виде взяток в размере от 34 до 43 тысяч рублей за проставление отметок о сдаче зачетов без их фактической сдачи.

Общая сумма полученных обвиняемым взяток составила 345 тысяч рублей.

Отмечается, что всего следствием собраны и направлены в суд доказательства 18 фактов преступной деятельности обвиняемого, связанной с получением взяток и служебным подлогом.

Следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: Ростислав Нетисов