Новосибирская область вошла в число лучших регионов РФ по запуску новой системы обращения с отходами

Высокая оценка работы Новосибирской области по запуску новой системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) дана 14 января на совещании с вице-премьерами Правительства РФ, которое провёл председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

— Мониторинг показывает, что на данный момент более 80% регионов перешли на новую систему (это последние данные). При этом в 60 регионах региональные операторы оказывают услуги населению во всех территориальных зонах, в 11 регионах – на части территории. Считаем, что наиболее эффективно работа организована в Новосибирской, Нижегородской, Белгородской областях, Республике Адыгея и Ямало-Ненецком автономном округе, — отметил в докладе заместитель председателя Правительства РФ Алексей Гордеев.

Новая система обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) стартовала в регионах с начала 2019 года. Переход Новосибирской области на новую систему обращения с отходами прошёл организованно, спокойно, без значимых сбоев.

Подготовка к переходу на новую систему обращения с отходами велась вплоть до конца 2018 года. Был отобран региональный оператор по обращению с ТКО, проведена работа по включению в госреестр объектов размещения отходов (ГРОРО), состоялись конкурсы по отбору перевозчиков, внесены изменения в территориальную схему обращения с отходами.

На создание инфраструктуры для новой системы обращения с отходами в Новосибирской области ежегодно в течение трёх лет из федерального и регионального бюджетов будет направлено порядка 600 млн рублей. В том числе, планируется завершение строительства современных объектов размещения отходов в Карасукском, Баганском, Северном, Кыштовском, Искитимском районах области, строительство площадок временного накопления. Будет производиться оптимальное построение маршрутов, реализация проектов по созданию объектов размещения в формате ГЧП в Татарском, Барабинском, Тогучинском районах.

Одна из основных задач новой системы обращения с ТКО – работа по устранению несанкционированных свалок, рекультивация ряда объектов размещения отходов, заложенных в региональную территориальную схему.

Фото: Юлия Данилова