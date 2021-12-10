Бывшему главе Искитимского района смягчили меру пресечения

В Искитимском районном суде началось рассмотрение уголовного дела в отношении экс-главы Искитимского района Олега Лагоды. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК РФ — совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан, охраняемых законом интересов общества и государства, совершенное главой органа местного самоуправления, сообщила пресс-служба суда. Согласно законодательству, это преступление наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Из обвинительного заключения следует, что Олег Лагода, являясь должностным лицом —главой органа местного самоуправления Искитимского района Новосибирской области, совершил действия, выходящие за пределы его полномочий, в виде отчуждения земельного участка, разрешенное использование которого не соответствовало цели, для которой испрашивался земельный участок, и имеющего территорию общего пользования в виде береговой полосы, не подлежащей приватизации.

В ходе судебного заседания судом разрешен вопрос о мере пресечения в отношении подсудимого. Мера пресечения изменена с домашнего ареста на запрет определенных действий.

Следующее заседание по этому делу пройдет после новогодних праздников.

Напомним, по версии следствия, 5 июня 2013 года обвиняемый вопреки установленному земельным и водным законодательством запрету на приватизацию земельного участка, расположенного на острове в Бердском заливе Новосибирского водохранилища, подписал постановление о его предоставлении в совместную собственность членам дачного некоммерческого товарищества. На основании этого решения чиновник 1 августа 2014 года заключил с членами товарищества договор купли-продажи земельного участка за 10 млн рублей, что в шесть раз ниже его рыночной стоимости.