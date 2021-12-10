В Новосибирской области цены на моторное топливо в ноябре увеличились на 8,1%

По данным Новосибирскстата, в Новосибирской области в ноябре текущего года по сравнению с октябрем наблюдалось увеличение потребительских цен на дизельное топливо на 8,1%, на автомобильный бензин марок АИ-98 – на 1,2%, АИ-92 – на 0,6%, АИ-95 – на 0,5%. Снижение потребительских цен отмечено на газовое моторное топливо на 2,3%.
Самые высокие цены на газовое моторное топливо и автомобильный бензин марок АИ-92 и АИ-95, дизельное топливо зафиксированы в Республике Тыва, автомобильный бензин марки АИ-98 – в Красноярском крае.
Средние потребительские цены на моторное топливо
по регионам Сибирского федерального округа в ноябре 2021 года
(на конец месяца; рублей за литр)
|Территория
|Газовое моторное топливо
|Автомобильный бензин
|Дизельное
топливо
|АИ-92
|АИ-95
|АИ-98
|Республика Алтай
|30,94
|46,28
|48,60
|55,48
|53,36
|Республика Тыва
|39,24
|50,70
|52,74
|59,87
|59,86
|Республика Хакасия
|33,05
|45,77
|48,85
|57,77
|54,83
|Алтайский край
|29,52
|44,71
|46,79
|55,39
|53,36
|Красноярский край
|34,41
|46,68
|49,72
|59,90
|56,47
|Иркутская область
|35,14
|47,79
|51,09
|59,57
|57,78
|Кемеровская область —
Кузбасс
|30,07
|44,42
|47,92
|56,81
|54,13
|Новосибирская область
|30,54
|45,27
|48,32
|58,46
|56,98
|Омская область
|30,49
|44,85
|48,83
|57,93
|55,62
|Томская область
|26,90
|44,67
|47,16
|52,79
|55,28
Индекс потребительских цен на все товары и услуги в ноябре 2021 года по сравнению с октябрем 2021 года составил 100,6 %.
Фото: pixabay.com автор: IADE-Michoko
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