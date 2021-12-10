В Новосибирской области цены на моторное топливо в ноябре увеличились на 8,1%

По данным Новосибирскстата, в Новосибирской области в ноябре текущего года по сравнению с октябрем наблюдалось увеличение потребительских цен на дизельное топливо на 8,1%, на автомобильный бензин марок АИ-98 – на 1,2%, АИ-92 – на 0,6%, АИ-95 – на 0,5%. Снижение потребительских цен отмечено на газовое моторное топливо на 2,3%.

Самые высокие цены на газовое моторное топливо и автомобильный бензин марок АИ-92 и АИ-95, дизельное топливо зафиксированы в Республике Тыва, автомобильный бензин марки АИ-98 – в Красноярском крае.

Средние потребительские цены на моторное топливо

по регионам Сибирского федерального округа в ноябре 2021 года

(на конец месяца; рублей за литр)

Территория Газовое моторное топливо Автомобильный бензин Дизельное топливо АИ-92 АИ-95 АИ-98 Республика Алтай 30,94 46,28 48,60 55,48 53,36 Республика Тыва 39,24 50,70 52,74 59,87 59,86 Республика Хакасия 33,05 45,77 48,85 57,77 54,83 Алтайский край 29,52 44,71 46,79 55,39 53,36 Красноярский край 34,41 46,68 49,72 59,90 56,47 Иркутская область 35,14 47,79 51,09 59,57 57,78 Кемеровская область — Кузбасс 30,07 44,42 47,92 56,81 54,13 Новосибирская область 30,54 45,27 48,32 58,46 56,98 Омская область 30,49 44,85 48,83 57,93 55,62 Томская область 26,90 44,67 47,16 52,79 55,28

Индекс потребительских цен на все товары и услуги в ноябре 2021 года по сравнению с октябрем 2021 года составил 100,6 %.