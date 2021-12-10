Рекламодателям

Преимущества и сферы использования картонной упаковки

  • 10/12/2021, 16:23
Картонная упаковка выигрышно отличается от обычной бумажной. Применение картона для изготовления упаковочной продукции началось еще в шестнадцатом столетии. Это самая популярная разновидность тары, подходящая для различных категорий товаров.

Основные достоинства упаковки, выполненной из картона

Картон – это простой в обработке материал, его отличает легкость и неприхотливость в использовании. Перечень достоинств такой упаковки включает:

  • демократичную стоимость;
  • универсальность использования;
  • экологичность;
  • легкость;
  • герметичность.

Такая упаковка хорошо защищает хранящиеся в ней продукты. Сохраняет их свежесть на протяжении долго времени. Ее производство давно автоматизировано, она отлично противостоит повреждениям и деформациям.

ООО УникоММ осуществляет продажу упаковочного картона оптом. Сырье для производства упаковки можно приобрести по приемлемой стоимости. Такая тара предусматривает возможность создания бюджетной отделки. На стеклянных, деревянных и пластиковых поверхностях выполнять печать намного труднее.

Популярные способы отделки картона

Картон приобретает дополнительные свойства за счет механической и химической отделки. Первый вариант подразумевает применение нескольких технологий: каландрирования, крепирования, армирования, ламинирования, тиснения.

Благодаря тиснению фольгой картон приобретает специфичный металлический блеск.

Химическую обработку задействуют для создания печати на картонной поверхности. Декор формируется при помощи флексографии или офсетной технологии.

К химической отделке причисляют и покрытие картонного основания специальными мембранами, лаком. Нанесение на поверхности полиэтилена и фольги обеспечивает защиту от влаги и прочих неблагоприятных воздействий. Благодаря таким покрытиям улучшается прочность картона, усиливается его блеск.

Упаковку часто изготавливают на основе гофрокартона, в ней хранят различные продукты. Этот материал соответствует всем требованиям ГОСТов, регламентирующих производство упаковочной продукции. Из картона можно сделать упаковку любого формата, она обойдется гораздо дешевле, чем тара из других материалов, обладающих идентичными характеристиками.

Пищевая и подарочная упаковка из картона

Картон является самым экологичным и безопасным материалом. Он безвреден для здоровья. Картонная тара надежно защищает транспортируемые в ней продукты питания.

Многообразие форм и размеров позволяет подбирать упаковку в соответствии с индивидуальными потребностями. Картон обеспечивает влагозащиту и герметичность.

Подарочная упаковка часто обладает оригинальным дизайном, информирует или подсказывает, что хранится внутри. Она легкая и занимает минимум пространства в сложенном виде, ее легко собирать и разбирать. На картонные поверхности можно наносить различные изображения, выполнять тиснение.

Многочисленные положительные характеристики делают его идеальным вариантом для изготовления подарочной упаковки. На выбор предлагаются различные цветовые решения.

Почему стоит пользоваться картонной упаковкой?

Упаковка из картона устойчива к разрывам, когда необходимость в ее применении отпадает, тару легко утилизировать. Такую упаковочную продукцию можно использовать повторно. Она не собирается сдавать своих позиций. Это универсальная тара, ее используют для хранения бытовых приборов, косметической, гигиенической и парфюмерной продукции, продуктов питания, лекарственных препаратов, игрушек.

Картон становится все более востребованным, поэтому темпы его производства все время растут. Процесс изготовления постоянно совершенствуется, а это говорит о том, что у картонной упаковки большое будущее. Она уверенно выдерживает конкуренцию с тарой из полимерных материалов. Ее изготавливают на основе натурального сырья, поэтому картонная упаковочная продукция не загрязняет окружающую среду. Картон не токсичен, он не меняет своих физических и химических характеристик со временем.

Целлюлоза является продуктом переработки древесины и вторичного сырья, поэтому она обходится гораздо дешевле, чем нефть, применяемая при производстве полимеров. Производственный процесс экономичен. Картонная тара пригодна для создания различных элементов декора. Она делает товары более презентабельными, стимулирует потенциальных покупателей к их приобретению. На поверхность таких коробок можно наносить поясняющую информацию касательно фирмы производителя, дате выпуска продукции, комплектации, рекомендациях по транспортировке.

Картон обладает достаточной жесткостью, чтобы предохранять содержимое от механических воздействий и загрязнений в ходе перемещения и хранения. Это особенно важно, когда погрузочно-разгрузочные работы выполняются вручную. Картонную тару отличает повышенная вместимость, она наделена четкой геометрией. Амортизационные характеристики материала дают возможность не переживать за сохранность содержимого, включая хрупкие и дорогие предметы.

Изображение с сайта pixabay.com

337

Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : упаковка


0
0
Новости Сибири

Новостройки Новосибирска

В Новосибирской области цены на моторное топливо в ноябре увеличились на 8,1%

10/12/2021, 16:02

ВТБ в Новосибирской области планирует выдавать удаленно каждый второй кредит наличными в 2022 году

10/12/2021, 10:49

Лоукостер S7 Citrus будет базироваться в Казани и Омске

09/12/2021, 11:12

Актуальный разговор

Интервью

«Сегодня лучшее время, чтобы делать карьеру и заявлять о себе»

Все материалы
Лента новостей

В Новосибирске продлят торги по ремонту метромоста

10/12/2021, 17:06

Преимущества центра: в Новосибирске строят клубный дом ALMOND

10/12/2021, 16:40

Стоимость минимальной продуктовой корзины в Новосибирской области составила 5220 рублей

10/12/2021, 15:44

На что снизились цены в Новосибирской области?

10/12/2021, 12:32
Популярное

Высокий холестерин – как он влияет на организм и как стабилизировать его показатели?

10/12/2021, 17:39

Каждый третий родитель собирается проверить наличие QR-кода у Деда Мороза

10/12/2021, 10:03

Правительство выделит дополнительные миллиарды на выплаты родителям-одиночкам

09/12/2021, 14:56

В Новосибирской области объявили штормовое предупреждение

09/12/2021, 14:21

В России хотят ужесточить наказания за задержки рейсов

09/12/2021, 11:48

Госдума приняла проект о расширении полномочий полиции

08/12/2021, 18:02

Магнитные бури в декабре 2021 года. Самые масштабные бури начнутся в ближайшие дни

08/12/2021, 12:37
INFOPROTV: РЫНКИ • ЛЮДИ • МНЕНИЯ
Янис Кайшев: О том, что меня действительно вдохновляет
8/12/21, 12:01

Новости компаний

ВТБ получил три награды премии Digital Leaders Award за социальные и цифровые сервисы

10/12/2021, 15:39

ВТБ снижает первый взнос на ипотеку по двум документам до 10%

10/12/2021, 10:44

Банк Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга лучших кредитных карт

10/12/2021, 10:40

Сибирский банк объявляет набор в школу менеджеров с трудоустройством лучших учеников

09/12/2021, 11:56

Сможет ли введение QR-кода в общепите стабилизировать эпидемиологическую ситуацию?

Просмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...

Экономика

Новости Новосибирской области

Стоимость минимальной продуктовой корзины в Новосибирской области составила 5220 рублей

На что снизились цены в Новосибирской области?

Новосибирск официально отказался от концессионного бассейна

Экономические риски 2021-го переходят в следующий год

Сможет ли Новосибирск претендовать на новые школы по концессии? Или ограничится теми, что согласовали?

Финансы

Новости Новосибирска

За полгода новосибирцы открыли 300 тысяч брокерских счетов

На вклады для малоимущих хотят установить лимит до 200-300 тысяч рублей

Новосибирские должники смогут сохранить прожиточный минимум на счету при взыскании задолженности

Доходы семей с двумя детьми при продаже квартир освободят от налога

Новосибирский бизнес может получить инвестиции до 1 млн евро

Политика

Новости Новосибирска

Кто из новосибирцев войдет в партийное руководство «Единой России»

Готовы ли чиновники мэрии Новосибирска и руководство горсовета работать без зарплаты?

QR-коды не подошли для публичных слушаний в Новосибирске

Коалиционеры «разбрелись по партиям» и «бьют таксистов»

Оппозиционная коалиция продолжает работать

Недвижимость

Недвижимость

Преимущества центра: в Новосибирске строят клубный дом ALMOND

«Циан» лишил пользователей возможности сдавать квартиры «только славянам»

К концу 2022 года объем средств на счетах эскроу превысит 700 млрд рублей

В мэрии обозначили перспективы жителей частного сектора Новосибирска

ЖК «Расцветай на Красном»: комфортная жизнь в пяти минутах от метро «Заельцовская»

Технологии

Новости Новосибирска

Смотреть близко и далеко одновременно — реально

Инноваторы готовы избавить новосибирцев от неприятных запахов

Промышленные роботы пришли в Новосибирск

Первая партия инновационных термометров-пластырей поступит в муниципальные аптеки

«Умному дому» нужен общий протокол

Телекоммуникации

Новости компаний

TikTok стал третьим среди самых популярных соцсетей в регионе

World of Tanks и тариф «Игровой» от «Ростелекома» предлагают победное завершение года

МТС улучшила качество связи для пассажиров железной дороги

Спрос на товары для «умного дома» в сети МегаФон вырос на 34% с начала года

МТС обеспечила скоростным мобильным интернетом аул Кошкуль

Агропром

Новости Новосибирской области

Новосибирские ученые разрабатывают замену антибиотикам

Компания «Сибагро» в 1,5 раза увеличила производственные мощности, запустив в Новосибирске третью очередь свинокомплекса

Агрохолдинг «Толмачевский» планирует запустить молокоперерабатывающий завод в 2023 году

Новосибирская область впервые экспортирует тритикале

Почему новосибирские аграрии получили в 2021 году рекордный урожай?

Транспорт

новости Новосибирска

Консультант для строительства четвертого моста в Новосибирске не изменился

Пандемия «съела» новые поезда метро. Повышение тарифа на проезд не поможет

В Новосибирске подорожает проезд на метро

В Новосибирске прогнозируют увеличение количества шиномонтажек

Новосибирск в топ-3 городов России по развитию сети электрозаправок

Медицина

Новости Новосибирска

На базе Городской клинической больницы № 34 будет создан новый лечебный корпус

Прокрастинация. Сделать все и не бросить на половине пути — реально?

На базе Новосибирского клинического центра крови будет создан гематологический центр

Увидеть изнутри: современная диагностика с эндоскопом

В областном онкоцентре появится эндоскопическое отделение

Авто

На покупку новых автомобилей в октябре россияне потратили более 250 млрд рублей

На покупку новых автомобилей в октябре россияне потратили более 250 млрд рублей

Новосибирск вошел в топ-10 регионов по числу премиум-автомобилей

В Новосибирске открылся новый дилерский центр Mitsubishi

Tesla до 2023 года отложила запуск моделей Roadster и Semi

Большинство новосибирцев отложили покупку автомобиля из-за роста цен

Туризм

Новости туризма

Новогодние туры в Турцию подорожали в 2,2 раза

Горнолыжные курорты России с прогнозом погоды по высотам

Приток туристов в регионы Сибири еще не приблизился к допандемийному уровню

Создание экопарка «Хомутина» обойдется в полмиллиарда рублей

Минувшим летом резко вырос спрос на товары для туризма

Общество

Новости Новосибирска

В Новосибирске продлят торги по ремонту метромоста

Стоимость минимальной продуктовой корзины в Новосибирской области составила 5220 рублей

На что снизились цены в Новосибирской области?

Новогодние туры в Турцию подорожали в 2,2 раза

За хищение более 82 млн рублей перед судом предстанет гендиректор ЗАО «Солнечное»

Стиль жизни

парфюм

Как правильно выбрать парфюм в подарок или для себя?

«Опора» — это мы!

Найти время для спорта в обычной жизни — это важно

Зачем успешным женщинам VIP-club?

VIP-club объединяет несколько поколений

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Душевные люди, вкусная еда и завораживающие виды

Подписка на новости

* обязательные поля


×
×
Декабрь 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Ноя    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска