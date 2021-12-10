Преимущества и сферы использования картонной упаковки

Основные достоинства упаковки, выполненной из картона

Картон – это простой в обработке материал, его отличает легкость и неприхотливость в использовании. Перечень достоинств такой упаковки включает:

демократичную стоимость;

универсальность использования;

экологичность;

легкость;

герметичность.

Такая упаковка хорошо защищает хранящиеся в ней продукты. Сохраняет их свежесть на протяжении долго времени. Ее производство давно автоматизировано, она отлично противостоит повреждениям и деформациям.

ООО УникоММ осуществляет продажу упаковочного картона оптом. Сырье для производства упаковки можно приобрести по приемлемой стоимости. Такая тара предусматривает возможность создания бюджетной отделки. На стеклянных, деревянных и пластиковых поверхностях выполнять печать намного труднее.

Популярные способы отделки картона

Картон приобретает дополнительные свойства за счет механической и химической отделки. Первый вариант подразумевает применение нескольких технологий: каландрирования, крепирования, армирования, ламинирования, тиснения.

Благодаря тиснению фольгой картон приобретает специфичный металлический блеск.

Химическую обработку задействуют для создания печати на картонной поверхности. Декор формируется при помощи флексографии или офсетной технологии.

К химической отделке причисляют и покрытие картонного основания специальными мембранами, лаком. Нанесение на поверхности полиэтилена и фольги обеспечивает защиту от влаги и прочих неблагоприятных воздействий. Благодаря таким покрытиям улучшается прочность картона, усиливается его блеск.

Упаковку часто изготавливают на основе гофрокартона, в ней хранят различные продукты. Этот материал соответствует всем требованиям ГОСТов, регламентирующих производство упаковочной продукции. Из картона можно сделать упаковку любого формата, она обойдется гораздо дешевле, чем тара из других материалов, обладающих идентичными характеристиками.

Пищевая и подарочная упаковка из картона

Картон является самым экологичным и безопасным материалом. Он безвреден для здоровья. Картонная тара надежно защищает транспортируемые в ней продукты питания.

Многообразие форм и размеров позволяет подбирать упаковку в соответствии с индивидуальными потребностями. Картон обеспечивает влагозащиту и герметичность.

Подарочная упаковка часто обладает оригинальным дизайном, информирует или подсказывает, что хранится внутри. Она легкая и занимает минимум пространства в сложенном виде, ее легко собирать и разбирать. На картонные поверхности можно наносить различные изображения, выполнять тиснение.

Многочисленные положительные характеристики делают его идеальным вариантом для изготовления подарочной упаковки. На выбор предлагаются различные цветовые решения.

Почему стоит пользоваться картонной упаковкой?

Упаковка из картона устойчива к разрывам, когда необходимость в ее применении отпадает, тару легко утилизировать. Такую упаковочную продукцию можно использовать повторно. Она не собирается сдавать своих позиций. Это универсальная тара, ее используют для хранения бытовых приборов, косметической, гигиенической и парфюмерной продукции, продуктов питания, лекарственных препаратов, игрушек.

Картон становится все более востребованным, поэтому темпы его производства все время растут. Процесс изготовления постоянно совершенствуется, а это говорит о том, что у картонной упаковки большое будущее. Она уверенно выдерживает конкуренцию с тарой из полимерных материалов. Ее изготавливают на основе натурального сырья, поэтому картонная упаковочная продукция не загрязняет окружающую среду. Картон не токсичен, он не меняет своих физических и химических характеристик со временем.

Целлюлоза является продуктом переработки древесины и вторичного сырья, поэтому она обходится гораздо дешевле, чем нефть, применяемая при производстве полимеров. Производственный процесс экономичен. Картонная тара пригодна для создания различных элементов декора. Она делает товары более презентабельными, стимулирует потенциальных покупателей к их приобретению. На поверхность таких коробок можно наносить поясняющую информацию касательно фирмы производителя, дате выпуска продукции, комплектации, рекомендациях по транспортировке.

Картон обладает достаточной жесткостью, чтобы предохранять содержимое от механических воздействий и загрязнений в ходе перемещения и хранения. Это особенно важно, когда погрузочно-разгрузочные работы выполняются вручную. Картонную тару отличает повышенная вместимость, она наделена четкой геометрией. Амортизационные характеристики материала дают возможность не переживать за сохранность содержимого, включая хрупкие и дорогие предметы.