Дом на Федосеева ГК «Расцветай»: к выдаче ключей досрочно готовы!

По документам новостройка должна была быть сдана только в конце 4 квартала 2020 года. Но благодаря высоким темпам строительства уже в начале ноября запланирована выдача ключей.

ЖК «Дом на Федосеева» — эксклюзивный проект в ассортиментной линейке ГК «Расцветай». Семейная новостройка клубного типа — 5 и 8 этажей — рассчитана всего на 74 квартиры. Она идеально подойдет тем, кто предпочитает многоэтажному дому более камерную и уютную атмосферу.

В «Доме на Федосеева» проданы более 90% жилья. Интерес покупателей, прежде всего, обусловлен удобной локацией новостройки. Остановки общественного транспорта «Кошурникова» и «ТиКРЦ «Сибирский молл» в 8 минутах от дома, всего 15 минут займет дорога до двух ближайших станций метро — «Золотая Нива» и «Березовая роща». Прямо из двора дома можно без пробок выехать на магистральные улицы Фрунзе, Бориса Богаткова, Кошурникова и за 10 минут добраться до центра города. В 5 минутах ходьбы — «Сибирский молл». Рядом, от 300 метров до 1,3 км, 11 муниципальных садиков. В радиусе от 150 до 900 метров — три школы: №186, №11 и гимназия № 11 «Гармония», в 2016-м вошедшая в число лучших 500 школ России.

Сейчас в продаже остались несколько просторных трехкомнатных квартир площадью от 75, 8 кв.м, стоимость которых начинается от 5,6 млн. До 1 ноября их можно приобрести по ипотечной программе «Господдержка 2020» под 5,85%*. В такой квартире у каждого члена семьи будет уютное личное пространство.

Сегодня на объекте остались последние штрихи — завершаются отделочные работы МОПов, уже приступили к озеленению и благоустройству придомовой территории. Здесь будет зона отдыха, workout-комплекс и современная игровая детская площадка с прорезиненным травмобезопасным покрытием. Во дворе и вдоль территории, примыкающей к дому, уже посажены пушистые ели и декоративные кустарники. Такое обилие зелени пойдет на пользу микроклимату двора «Дома на Федосеева» — растения задерживают пыль, смягчают летнюю жару и сухость, уменьшают уровень шума и ионизируют воздух.

Подробную информацию о новостройке и планировочных решениях квартир ЖК «Дом на Федосеева» можно узнать по телефону 255-88-22.

гкрасцветай.рф

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*Программа «Господдержка 2020» от ПАО «Промсвязьбанк». Минимальные процентные ставки по кредитам предусматриваются при личном и имущественном страховании.

ООО «Специализированный застройщик «Дом на Федосеева». Проектная декларация на сайте гкрасцветай.рф.