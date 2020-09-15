Бывшие сотрудники полиции брали взятки от предпринимателя

Следственным отделом по Дзержинскому району города Новосибирск следственного управления СКР по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции «Дзержинский» управления МВД России по городу Новосибирску и его бывшего заместителя, сообщили в пресс-службе ведомства. Они обвиняются в получении взятки.

По данным следствия, полицейские в период с августа 2018 года по февраль 2019 года получали взятки в виде наличных денежных средств от одного из предпринимателей Дзержинского района Новосибирска, самовольно занявшего земельные участки на территории района и разместившего на них нестационарные торговые объекты.

— Как установили следователи, в общей сложности предприниматель передал сотрудникам полиции более 300 тысяч рублей, за что последние, осведомленные о датах, времени и месте проведения рейдовых мероприятий сотрудниками администрации Дзержинского района в целях выявления и пресечения административных правонарушений в сфере нарушений земельного законодательства, неоднократно передавали данную информацию предпринимателю, который временно приостанавливал торговую деятельность, тем самым избегал привлечения его к административной ответственности. При этом сотрудники полиции самостоятельно не исполняли свои должностные обязанности и не составляли в отношении предпринимателя протоколы об административных правонарушениях, — рассказала старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

По ее словам, в ходе расследования уголовного дела полицейские не отрицали факт получения денег от предпринимателя.

— Кроме того, начальник отдела участковых дал незаконное указание подчиненному сотруднику по ранее поступившему сообщению о совершении административного правонарушения (продажа алкогольной продукции без лицензии), в ходе проведения осмотра места происшествия не фиксировать факт реализации в торговом объекте алкогольной продукции, а по результатам проверки принять незаконное решение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении. За указанные действия сотрудник полиции систематически получал от предпринимателя взятки в виде алкогольной продукции, канцелярских товаров и продуктов питания на общую сумму 11 276 рублей, — добавила Анастасия Кулешова.

Отмечается, что следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения, по существу.

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