Что нужно добавить в воду композитного бассейна от цветения

В особенности эта напасть может коснуться тех, кто посещает свои загородные владения время от времени, надолго оставляя бассейны без присмотра.

Как правило, цветение воды угрожает водоемам, расположенным на открытом воздухе неподалеку от зеленых насаждений. О возникновении проблемы сигнализирует зеленоватый цвет воды, который говорит об активном размножении в ней водорослей, с которым уже не могут справиться встроенные фильтры. Если вы застали этот процесс в его начальной стадии, то покончить с проблемой можно, добавив в воду альгициды – специальные химические соединения, которые препятствуют развитию водной флоры.

Если же вы отсутствовали на участке несколько дней, и за это время вода в вашем водоеме успела зацвести достаточно сильно и приобрела неприятный запах, можно устроить химический шок, который уничтожит микрофлору. Для этого в бассейн необходимо влить хлорный реактив высокой концентрации и подождать два-три дня. Затем надо сменить песчаный фильтр и прокачать воду. Однако применение хлора в таком количестве гарантирует не только уничтожение водорослей, но и неприятный запах на участке в течение всей процедуры. Этого можно избежать, если вместо хлорсодержащих реактивов использовать соединения брома. Впрочем, они значительно менее эффективны и потребуются в гораздо большем количестве.

Но бывает и так, что все зашло слишком далеко. Скажем, ваше отсутствие на участке оказалось более длительным, чем вы планировали, и, вернувшись, вы обнаружили воду в бассейне позеленевшей настолько, что уже не видно дна. В этом случае проще всего слить непригодную для купания воду и набрать свежую. Однако ни в коем случае не пытайтесь сделать это самостоятельно, а обратитесь в сервисную службу производителя бассейна. Иначе вы потеряете гарантию на изделие, а это весьма важная опция. К примеру, крупнейший производитель композитных бассейнов на Северо-Западе – компания https://www.admiralpools.ru/ – дает на свои изделия гарантию 25 лет. Дело в том, что давление грунтов на опустевший бассейн может оказаться столь сильным, что его просто вытолкнет наружу. Так что не стоит рисковать, а лучше доверить эту операцию специалистам. Они прибудут на ваш участок в удобное для вас время и проведут процедуру со всеми необходимыми мерами предосторожности.

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