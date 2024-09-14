Бывший дрессировщик из Новосибирска пытается через суд вернуть изъятых у него медведей

Бывший дрессировщик Сергей Герасимов подал иск в Центральный районный суд Новосибирска. Он хочет признать его право собственности на пять медведей. Ответчиками в разбирательстве выступают Сибирское межрегиональное управление Росприроднадзора и территориальное управление Росимущества Новосибирской области.

В исковом заявлении Сергей Герасимов утверждает, что бурые медведи Лада, Буся, Еля, Кассандра и Джульетта принадлежат ему. Животные жили у него и он отвечал за их содержание. Кроме того, истец указал, что медведи около 30 лет участвовали в цирковых программах, где он являлся артистом-дрессировщиком.

— Истец полагает, что в связи с тем, что животные приобретены им до 01.01.2020, они могут находиться у него на содержании до наступления их естественной смерти, в связи с чем просит признать право собственности на бурых медведей за ним и обязать Сибирское межрегиональное управление Росприроднадзора и Территориального управления Росимущества в Новосибирской области передать ему бурых медведей, — говорится в сообщении суда.

Рассмотрение иска назначено на 9 октября.

Напомним, Сергей и Марина Герасимовы на протяжении многих лет выступали с цирковой программой с участием бурых медведей. Однако, Росцирк расторг с ними контракт. В 2023 году волонтеры обнаружили, что косолапые содержатся в неотапливаемом помещении, в маленьких клетках и впроголодь. Зоозащитники пытались договориться с хозяевами о спасении животных, но безуспешно. Они самостоятельно забрали косолапых и передали их Росприроднадзору.

Дрессировщики пытались через суд оспорить протокол о безвозмездном изъятии и акт приема-передачи животных. 11 января 2024 года суд признал изъятие животных законным и отказал Герасимовым в удовлетворении исковых требований.

Напомним, что с 1 января 2020 года вступил в силу закон о запрете содержания диких животных в неволе: в квартирах, домах и незаконных контактных зоопарках. Среди них: королевская кобра, крокодилы, львы, тигры, медведи и многие другие. Такие ограничения должны снизить контрабанду животных и защитить их от безответственных владельцев.

Ранее редакция сообщала, что за полгода водители сбили более 70 животных в Новосибирской области. Водители сбили 33 косули и 38 лосей.