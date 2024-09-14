Турист из Китая погиб в Новосибирске при странных обстоятельствах

Стали известны подробности безызвестного исчезновения туриста из Китая по имени Ху Ян.

Впервые жители Новосибирска узнали об иностранце из социальных сетей. Знакомая 21-летнего гостя столицы Сибири объявила о его пропаже 6 сентября. В этот день парень в последний раз выходил на связь.

—Он отправился в путешествие по России, а потом пропал. Его родители не могли связаться с ним уже неделю. В последний раз его видели на улице Петухова в гипермаркете, — рассказывает знакомая пропавшего.

Оказалось, что иностранец отправлял чек с перечнем своих покупок друзьям. В списке числились разные продукты: блинчики с разнообразными начинками, лапша быстрого приготовления, стейки из говядины, несколько соусов. Также парень закупился алкоголем. Он приобрел несколько бутылок с пивом и бюджетное вино. Необычным пунктом в чеке стали бомбочки для ванны.

Как выяснилось, турист снял квартиру в многоквартирном доме на улице Беловежской. Там он несколько раз попал на камеры видеонаблюдения. Сначала это были кадры из лифта, где молодой человек с кем-то переписывается по мобильному телефону, а затем уже шокирующее видео с падающим с верхнего этажа телом.

Сначала правоохранительные органы никак не связывали информацию из соцсетей о пропавшем туристе и погибшем на Беловежской.

― Родственники в полицию с заявлением официально не обращались. Установить личность мужчины, которого нашли под окнами многоэтажки, удалось не сразу. Уже потом проверили квартиру, которую арендовал турист и все встало на свои места. Сообщать о смерти иностранца пока некому, ― рассказал Infopro54 источник в правоохранительных органах.

Следователи осмотрели временное жилище туриста. Ничего подозрительного в нем не нашлось. Пока сыщики считают, что это, скорее всего, был суицид.

― Следственным отделом по Кировскому району проводится уголовно-процессуальная проверка по факту обнаружения 7 сентября тела мужчины на придомовой территории одного из многоквартирных домов в Кировском районе города Новосибирска. Следователи провели осмотр места происшествия, устанавливаются обстоятельства произошедшего, ― прокомментировали в СУ СК по Новосибирской области.

Для выяснения более точной картины этой трагедии назначены экспертизы. Вопросы транспортировки погибшего на родину решает посольство, которое уже связалось с родственниками Ху Яна.

Казалось бы, что с одной стороны никакого криминала тут нет. Но с другой ― эта история выглядит очень странно. Посудите сами: молодой человек путешествует по России, делится своими впечатлениями с китайскими друзьями, а потом внезапно решает свести счеты с жизнью. Делает это, закупившись продуктами на несколько дней, да еще и в чужой стране, и в городе, где его никто не знает.

Редакция будет следить за развитием этой истории.