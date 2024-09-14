В Новосибирской области снизилась доступность жилья

В Новосибирской области семье из трёх человек для приобретения квартиры площадью 54 квадратных метра необходимо три года. К таким выводам пришли аналитики Фонда «Институт экономики города», которые в партнерстве с сервисами «СберИндекс» и «Яндекс. Недвижимость» проанализировали доступность жилья в городах, городских агломерациях и регионах России. При этом, в покупку недвижимости новосибирцам необходимо вкладывать все доходы, а также не рассчитывать на заёмные средства.

Исследование показало, что коэффициент доступности жилья (КДЖ) в регионе увеличился на 0,16 единиц. Увеличение КДЖ говорит об увеличении периода времени, который тратит семья на покупку квартиры, а значит, снижении доступности жилья. Тем не менее, регион все еще относится к типу рынка жилья «жилье доступно» (КДЖ до трех лет включительно).

— Наибольшее снижение доступности жилья наблюдалось в Новосибирской области, Республике Коми, Челябинской области: увеличение значения КДЖ (коэффициент доступности жилья — Ред.) более чем на 0,12, — говорится в исследовании.

Среди городов и регионов, где доступность жилья повысилась: г. Санкт-Петербург, Кабардино-Балкарская Республика, г. Москва, Ставропольский край, Московская область и Приморский край.

В целом по России значение КДЖ в 2023 году составило 3,7, в 2022-м — 3,9, в 2021-м — 3,6, в 2020-м — 3,3.

— Наиболее доступным за последние 17 лет жильё было в 2018–2019 годах: коэффициент тогда соответствовал 3,2 года, — говорится в исследовании.

Еще один критерий, по которому проводился анализ — доля семей (ДС), имеющих возможность приобрести квартиру площадью 54 кв. м с помощью собственных и заемных средств. В Новосибирской области этот показатель в 2023 году составила 70,7%. Это на 2,8% меньше по сравнению с 2022 годом.

Индекс доступности приобретения жилья (ИДПЖ), который показывает, насколько доступна ипотека в регионе, в 2023 году был на уровне 179,8% (-10,5% к 2022 году).

Ранее редакция сообщала, что застройщики резко сократили запуск новых жилищных проектов в Новосибирской области. Количество квартир, выведенных на рынок региона, упало в два раза.