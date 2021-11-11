Бывший глава администрации Линево предстанет перед судом за превышение должностных полномочий

Искитимская межрайонная прокуратура Новосибирской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении главы рабочего поселка Линево, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенные главой органа местного самоуправления, с причинением тяжких последствий).

Как сообщили в ведомстве, в 2018-2019 гг. глава муниципального образования вопреки установленному порядку, без проведения экспертизы и получения заключения органа государственного строительного надзора, принял и оплатил построенные объекты капитального строительства. В результате коллектор и тепловые сети остались без проверки их соответствия требованиям технических регламентов и проектной документации.

— Действия обвиняемого причинили бюджету муниципального образования ущерб на сумму свыше 8,9 млн рублей, — рассказали в прокуратуре.

Уголовное дело направлено в Искитимский районный суд Новосибирской области для рассмотрения по существу.