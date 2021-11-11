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Новостройки Новосибирска. Покупаем недвижимость от застройщика

  • 11/11/2021, 22:52
Новостройки Новосибирска
Кто из нас не мечтает о своем уютной жилище, в котором всегда будет чувствоваться комфорт и уют? Сейчас существует уйма застройщиков, готовых предложить свои услуги по приемлемой стоимости.

Компании могут предлагать разные виды недвижимости, которые будут отвечать потребностям семей. Большинство объектов располагаются в удобном для клиентов месте. Как правило, ЖК стараются возводить около метро или же остановок общественного транспорта. К тому же, большинство объектов недвижимости располагаются в местах развитой инфраструктуры, так как жители предпочитают, чтобы все было «под боком». К тому же, вкладывать денежные средства в недвижимость, которая располагается в развитом районе, – это весьма выгодная инвестиция, так как позволяет сэкономить время всех членов семьи и выстроить жизнь в определенном месте. 

Именно поэтому запрос «Новостройки Новосибирска» – один из популярнейших запросов в интернете. Ведь многие граждане РФ ищут, где им приобрести жильё, которое будет не только комфортным, но также будет иметь приемлемую стоимость. 

К чему необходимо присматриваться во время покупки недвижимости в Новосибирске?

Новостройки НовосибирскаНедвижимость в Новосибирске можно найти на любой вкус. Ее получится приобрести не только в различных местах, но и с разной этажностью, планировкой и ценой. Несмотря на такой широкий ассортимент различных вариантов, можно приобрести квартиру своей мечты. Для этого достаточно присушиваться к следующим рекомендациям:

  1. Удобное расположение. Если вы намереваетесь оперативно добираться в то или иное место, присмотритесь к вариантам около метро. Хоть и станций в Новосибирске не так уж и много, многие предпочитают воспользоваться метрополитеном, нежели ехать в маршрутке.
  2. Выбор берега. Сейчас Новосибирск имеет правый и левый берег. Стоимость жилья на Правобережье намного выше, нежели на Левобережье. 
  3. Недалеко от центра Новосибирска располагаются уже не небоскребы, а небольшие многоэтажные здания. Если вы желаете жить в небольшом доме или таун-хаусе, тогда необходимо присмотреться к недвижимости, которая располагается за пределами Новосибирска. 
  4. В разных районах по-разному развита инфраструктура. Поэтому на это важно обращать внимание во время приобретения квартиры. 

Прислушиваясь к этим рекомендациям, вы сможете приобрести недвижимость, которая удовлетворит ваши потребности. 

Сколько стоит недвижимость от застройщика в Новосибирске?

Новостройки НовосибирскаЕсли вы уже нашли застройщика, с которым хотели бы сотрудничать, тогда первым этапом для приобретения новостройки в Новосибирске необходимо обратиться в компанию. Это можно сделать, как в телефонном, так и онлайн режиме. 

Менеджер обязательно учтет все ваши предпочтения и предложит варианты, которые на данный момент имеются в продаже. При необходимости специалист предоставит прайс-лист, однако в большинстве случаев цена недвижимости от застройщика отображается на официальном сайте компании. 

Несмотря на то, что стоимость уже установлена, клиент может сэкономить. Для этого необходимо просто произвести корректировку выбора недвижимости. Конечно же, застройщик изначально предложит вам наиболее дорогостоящие варианты. Но вы можете попросить менеджера предоставить более бюджетные варианты. Например, вы можете приобрести не 60-ти метровую двухкомнатную квартиру, а 50-ти метровую. К тому же, иногда площадь квартиры можно увеличить за счет просторного коридора, который, по сути, не так уж и нужен.

Также на стоимость недвижимости может повлиять расположение квартиры:

  1. Если жилье располагается около лифта, его цена будет снижена, так как жильцы будут слышать, как конструкция передвигается, что может доставлять дискомфорт.
  2. Если недвижимость находится на первом или втором этаже, так как здесь, как правило, довольно пыльно, к тому же вся грязь будет оседать на окнах и подоконниках.
  3. Если квартира располагается на последнем этаже. Ведь там может протекать крыша или же могут произойти какие-либо другие поломки, которые могут нанести ущерб в будущем.

Также цена может быть снижена, если окна жилья выходят на проезжую часть. От автомобилей много пыли и грязи, которая может оседать на окнах, делая их мутными, что понравится не каждой хозяйке. 

Также стоимость может быть снижена, если квартира располагается на 13-м этаже. Ведь многие люди чтят различные суеверия.

При этом некоторые из вариантов могут «сыграть вам на руку». Например, если вы не суеверный человек, тогда вам не доставит труда приобрести квартиру на 13-м этаже, к тому же стоимость такого жилья будет снижена на 5-7%. Нижний этаж станет превосходным решением для семей, в которых есть дети или же пожилые люди. Ну, а вариант возле лифта позволит вам сэкономить, особенно если вы приобретете дверь с шумоизоляцией. 

Также на стоимость недвижимости могут влиять такие факторы, как:

  1. Время года. Как правило, стоимость в весеннее время года намного ниже, так как именно в это время застройщик нуждается в том, чтобы как можно скорее собрать денежные средства, которые могут быть использованы для возведения новой постройки. Также приятную скидку можно получить и летом, когда многие думают о том, что необходимо поехать на море.
  2. Дата отчетного периода. Как правило, приятные скидки ожидают клиентов в конце месяца, квартала и даже года.
  3. Стадии, на которой находится строительство. Ведь многим известно, что чем ближе сдача помещения в эксплуатацию, тем выше будет цена на недвижимость. Наиболее «приятную» стоимость можно созерцать на стадии котлована, когда бетон вот-вот был залит. Но если посмотреть с другой стороны, это может быть довольно опасным решением, так как некоторые застройщики могут обломиться. В данном случае необходимо тщательно подходить к подбору фирмы. 

Именно поэтому перед тем, как приобрести недвижимость в удобном месте, необходимо учитывать множество факторов, чтобы не переплачивать за нее значительные денежные средства. 

Источники фотографий: pixabay.com, архив редакции

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Рубрики :

Регионы: Новосибирск

Теги : новостройки Новосибирска недвижимость от застройщика


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