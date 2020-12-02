Бывший начальник райотдела полиции получил условный срок за взятки обедами

Собранные следственным отделом по Дзержинскому району города Новосибирск СУ СКР по Новосибирской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему начальнику отдела полиции № 5 «Дзержинский» Управления МВД России по городу Новосибирску. Он признан виновным в получении взятки в значительном размере, сообщили в пресс-службе СК России по Новосибирской области.

— Следствием и судом установлено, что обвиняемый в период с октября 2015 по сентябрь 2018 года, являясь должностным лицом, систематически получал от трех предпринимателей, осуществляющих коммерческую деятельность на территории Дзержинского района города Новосибирска, взятку в виде незаконного оказания ему услуг имущественного характера, а именно предоставления продукции и услуг кафе, учредителями которого являлись двое из указанных предпринимателей, на общую сумму 53 тысячи рублей, — рассказала старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

Она уточнила, что взамен, начальник полиции, получая от указанных лиц взятку, систематически давал своим подчиненным сотрудникам заведомо незаконные указания о неисполнении ими служебных обязанностей по выявлению, пресечению и документированию правонарушений, не составлению протоколов об административных правонарушениях в отношении указанных предпринимателей, которые самовольно заняли муниципальные земельные участки на территории района, разместили на них торговые объекты и использовали их для коммерческой деятельности.

Отмечается, что вину в совершении преступления фигурант уголовного дела признал в полном объеме. Уголовное дело в отношении взяткодателей выделено в отдельное производство.

— В ходе следствия арест наложен на имущество обвиняемого (автомобиль стоимостью 1,5 млн рублей), а также на имущество и денежные средства взяткодателей общей стоимость более 10 млн рублей, — отметила Анастасия Кулешова.

По ее словам, приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком в 4 года, с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти в правоохранительных органах, сроком в 3 года.

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