Новосибирский минстрой и прокуратура встретились с дольщиками «Новомарусино»

Вопрос о достройке «Новомарусино» будет решен после снятия ограничений арбитражным управляющим ООО «ДЖН». Об этом сообщает пресс-служба правительства по итогам сегодняшней встречи министра строительства Новосибирской области Ивана Шмидта, дольщиков «Новомарусино» и руководителей облпрокуратуры. Чиновник предложил в ближайшее время организовать видео-конференцию и обсудить вопросы достройки проблемных объектов микрорайона «Новомарусино» с использованием механизма ППК «Фонд» с участием всех сторон.

— Арбитражный управляющий сейчас направил необходимый пакет документов в ППК «Фонд» (г. Москва). Однако для вынесения вопроса на заседание наблюдательного совета фонда необходимо урегулировать проблему с земельным участком. Напомним, у застройщика — ООО «ДЖН», который признан банкротом, — имеется открытая кредитная линия в ПАО «Промсвязьбанк» (под залог земельного участка). Наличие такого обременения земельного участка не позволяет в настоящее время конкурсному управляющему начать процедуру межевания с целью поэтапного принятия решений о достройке объектов незавершенного строительства, — сообщил министр. — Сразу после снятия обременения арбитражным управляющим на основании решения суда фактически не останется препятствий для рассмотрения заявки на софинансирование достройки «Новомарусино». После этого работы могут быть начаты уже в 2021 году. На эти цели уже заложены средства в областном и федеральном бюджетах.

Судя по сообщениям и видеокомментариям, которые публикуют дольщики в группе Дольщик Новосибирска ЖК Новомарусино Вконтакте, никто этим обещаниям уже особо не верит. Люди требуют рассмотрения вопроса в наблюдательном совете в 2020 году. Сегодня второй день голодовки дольщиков. Как они сообщают в соцсетях, к ним выезжала полиция и прокуратура.

Пресс-служба правительства напоминает, что в бюджете Новосибирской области на 2020-2022 годы предусмотрены средства в размере 689 млн рублей на софинансирование достройки проблемных объектов, в том числе домов микрорайона «Новомарусино». Застройщик — ООО «Доступное жилье Новосибирск» («ДЖН») в июне 2019 года признан банкротом. Обманутыми дольщиками признаны около 800 человек.

Фото из группы Дольщик Новосибирска ЖК Новомарусино Вконтакте