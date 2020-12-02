Соцработников хотят защитить от онкологических пациентов

В Госдуме рассматривается законопроект, предлагающий установить возможность временного отказа в предоставлении социальных услуг в форме социального обслуживания на дому гражданину, в связи с наличием медицинских противопоказаний. Согласно приказу Минздрава России, к таким заболеваниям относятся в том числе и злокачественные образования, сопровождающиеся обильными выделениями.

Законопроект вызвал активное обсуждение в общественной группе в соцсети Facebook «Рак излечим». Участники группы возмущены такой инициативой в отношении больных злокачественными заболеваниями: «Самых беспомощных оставить без помощи в такой ситуации… где человечность?», «В Думе сидят темные люди — наверное, полагают, что рак заразен как туберкулез».

Согласно пояснительной записке к законопроекту, указанные заболевания могут причинить вред здоровью и жизни. В ней отмечается, что социальные работники, оказывая услуги гражданам на дому, подвергаются серьезной опасности. Об этом свидетельствуют поступающие в Госдуму обращения представителей отрасли.

— Подобные категории пациентов у нас тоже есть. Мы им чаще делаем перевязки, у них бывают раны, но чаще появляются и пролежни. Вроде бы говорят, что онкология не страшна, но есть такое мнение, что она может быть заразна. Тут, как говорится 50/50, и всякое может быть, — прокомментировала Infopro54 «полевой» сотрудник социальной службы Новосибирской области. — Я разговаривала с медиками, одни считают, что онкология передается, другие — что ничего не доказано. Еще и смотря какая онкология. Я, как рядовой сотрудник соцслужбы, поддерживаю такой законопроект.

Доктор медицинских наук, главный врач клиники «1+1» Татьяна Овсянникова уверена, отказывая в обслуживании пациентам со злокачественными опухолями с обильными выделениями, мы не просто ухудшаем качество жизни последних. Это неоправданно и негуманно.

— Рак сосуществует с человеком с давних пор. Гиппократом и Авиценной был описан рак, которым болели фараоны. Однако давно доказано, что нет путей его передачи, кроме наследственной предрасположенности. В какой бы фазе заболевания ни находился пациент, он не сможет заразить этой болезнью окружающих — ни воздушно-капельным, ни контактным путем, — говорит врач.

По ее словам, заражение раком сотрудников соцслужбы при контакте с онкологическим пациентом невозможно. При этом Овсянникова отмечает, что с возрастом количество раковых клеток растет, и в 90 лет рак встречается чаще, чем в 50.

— Получается, что и социальное обслуживание 50-летнему пациенту требуется гораздо реже, чем 90-летнему. Оставлять нездоровых и немощных людей без социальной поддержки из-за необоснованных страхов совершенно неправильно. Напротив, в современном мире поддержка и помощь этой категории пациентов является показателем зрелости и гуманности общества, — подчеркивает она.

Срок подготовки законопроекта к рассмотрению Государственной Думой в первом чтении — декабрь 2020 года.

Министерство труда и социального развития Новосибирской области и Новосибирский областной клинический онкологический диспансер комментировать законодательную инициативу корреспонденту Infopro54 отказались.

Фото: pixabay.com, автор- truthseeker08