Бывший полицейский получил условный срок за передачу сведений об умерших

В Новосибирске Дзержинский суд вынес приговор бывшему сотруднику отдела полиции № 5 «Дзержинский» УМВД России по городу Новосибирску, обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки), а также лицу, осуществляющему предпринимательскую деятельность в области оказания услуг по подготовке к захоронению и захоронению умерших, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки), сообщили в пресс-службе СК России по Новосибирской области.

— Следствием и судом установлено, что сотрудник полиции в период с 2017 по 2019 годы, получая в ходе служебной деятельности информацию о смерти лиц, проживавших на территории Дзержинского района г. Новосибирска, передавал ее предпринимателю, который, используя полученные персональные данные умерших и их родственников, заключал с родственниками умершего договора на оказание услуг по подготовке к захоронению и захоронению тел. За предоставленные сведения предприниматель передавал сотруднику полиции взятку в размере 10 тысяч рублей за каждый факт предоставления информации. Следствием установлены и доказаны 12 фактов передачи такой информации, за что сотрудник полиции в общей сложности получил взятку в размере 120 тысяч рублей, — рассказала старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

Она уточнила, что приговором суда бывшему сотруднику полиции назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно со штрафом в размере 360 тысяч рублей, предпринимателю назначено наказание в виде 2,5 лет лишения свободы условно со штрафом в размере 480 тысяч рублей.