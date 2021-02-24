Обком не заметил потери бойцов?

Целый ряд делегатов прошедшей областной конференции КПРФ и рекомендованных местными отделениями в состав обком партии оказался «завернут» кадровой комиссией. Об этом редакции Infopro54 сообщили сразу несколько источников из партийных рядов. В частности, в списках для голосования в состав областного комитета партии не оказалось действующего на тот момент члена обкома, депутата горсовета Виктора Стрельникова, рекомендованного Советским районным партотделением. В данном случае, как предполагают некоторые из собеседников, поводом могла стать излишняя активность депутата вокруг сквера на Демакова, бьющая по имиджу лидера коммунистов области, мэра Новосибирска Анатолия Локтя. И это не единичная история.

— Только мне известно, около 20 человек, чьи кандидатуры проигнорировала кадровая комиссия, — рассказывает один из делегатов конференции. — На мой взгляд, список голосования был подтасован. Списки, которые подавались райкомами, были отклонены. Вместо них озвучены списки людей, которые к этим райкомам либо не имеют отношения, либо имеют, но от райкомов их не выдвигали. Кадровая комиссия подменила и результат голосования райкома, и результат голосования конференции. При этом кадровая комиссия — это орган, носящий рекомендательный характер.

Мест в составе бюро обкома, как следует из информации на сайте реготделения КПРФ, лишились руководитель областного отделения женского союза «Надежда России» Вера Гарманова, депутат заксобрания, зампредседателя комитета по строительству, ЖКХ и тарифам Вадим Агеенко. Как отмечают источники редакции в КПРФ, последние годы продолжается «тренд» на выдавливание из руководящих органов партии убежденных коммунистов в пользу людей, приближенных к первому секретарю обкома, мэру Новосибирска Анатолию Локтю.

— Впервые настолько была сложная ситуация для тех, кто хотел переизбраться, что закрыли конференцию — не пускали членов обкома прошлого созыва, некоторых депутатов, избранных от КПРФ, чего не бывало раньше, — говорит собеседник Infopro54. — Раньше конференции проходили при участии всех желающих коммунистов. Сейчас этого нет. В целом, по ходу конференции стоит подготовить обращение в центральную Контрольно-ревизионную комиссию

Как уже ранее сообщалось, в прошлом году под формальными предлогами своих постов лишились первые секретари Калининского и Первомайского районов Алексей Манохин и Елена Иванова, несколькими годами ранее — их предшественники в должностях Сергей Криворотов и Аркадий Табаков. После выборной кампании в сентябре 2020, по информации редакции, об уходе заявил секретарь Заельцовского партийного отделения Андрей Запорожец. Однако, как рассказывает источник в реготделении КПРФ, не все просто и для «команды Локтя».

По словам коммуниста, такую закрытость в обкоме связывают с коронавирусной ситуацией. Однако, по мнению собеседника редакции, дело не в коронавирусе, а в сложной ситуации внутри партийных рядов, где идет борьба за власть сразу нескольких групп влияния.

По информации реготделения КПРФ, в обком партии входят 88 человек.