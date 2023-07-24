Бывший замдиректора ФМШ получил условный срок за наезд на мальчика в Академгородке

Советский районный суд вынес приговор бывшему замдиректора физико-математической школы (ФМШ) Дмитрию Кожемякину, совершившему наезд на мальчика в Академгородке. Информация об этом размещена в группе «Суды общей юрисдикции» ВКонтакте.

Дмитрий Кожемякин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека). Ему назначено наказание 2 года 6 месяцев условно с испытательным сроком 2 года.

Приговор в законную силу не вступил.

В ведомстве уточнили, что в ходе судебного следствия потерпевшими было заявлено ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон.

— Выступая с последним словом, подсудимый попросил у них прощения и поблагодарил за то, что приняли его извинения и денежные средства, — говорится в сообщении.

Трагедия произошла 8 июля 2021 года. Кожемякин притормозил перед пешеходным переходом и пропустил девочку с велосипедом, после чего начал движение. В этот момент под колеса автомобиля на самокате выехал пятилетний мальчик, мама которого шла позади.

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