Названы ключевые причины детской смертности в Новосибирской области

Главный педиатр региона и главный врач городской детской клинической больницы скорой помощи Ростислав Заблоцкий рассказал о самых частых причинах смерти среди детей. Чаще всего дети умирают от внешних причин, уточнил сообщает Минздрав Новосибирской области.

Причинами гибели являются утопление при купаниях в неорганизованных водоемах, ДТП, падение из окон, отравление, железнодорожные травмы и т.д.

В прошлом году по вине обстоятельств или по недосмотру родителей по оперативной информации ЗАГС, в регионе умерли 92 ребенка, а за первые 6 месяцев этого года — уже 23 несовершеннолетних.

Напомним, что в Новосибирской области в июне 2023 года области родились 2251 ребенок (на 139 человек больше, чем в мае 2023 года и на 68 новорожденных меньше, чем в июне 2022 года), умерли 3103 человека (на 41 человека меньше по сравнению с маем 2023 года и на 289 человек больше по сравнению с июнем 2022 года). За шесть месяцев в регионе родились 12797 человек, а умерли — 17709 человек.

Ранее редакция сообщала о том, что няне, виновной в гибели малолетних детей, дали почти три года колонии-поселения.