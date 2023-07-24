Бывшего замглавы администрации Здвинского района оштрафовали за предоставление сиротам непригодного жилья

Бывший замглавы Здвинского района Новосибирской области признан виновным в превышении полномочий. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.

По версии суда, в октябре 2022 года бывший заместитель главы администрации Здвинского района подписал и выдал застройщикам разрешение на ввод в эксплуатацию трехквартирного жилого дома для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Однако, дом не соответствовал санитарно-эпидемиологическим требованиям. В нем не работала система отопления, не было освещения, вентиляции и водоотведения.

В последующем, несоответствующие требованиям законодательства жилые помещения были приобретены администрацией Здвинского района и предоставлены по договорам найма специализированных жилых детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

В ходе следствия мужчина признал вину в совершенном преступлении в полном объеме. Суд, приняв во внимание в доводы следствия, признал подсудимого виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ и назначил наказание в виде штрафа.

По информации редакции, штраф составил 70 тысяч рублей.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирской области прокуратура помогла получить жилье трем сиротам.