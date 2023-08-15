ЦБ повысил ключевую ставку до 12%

ЦБ повысил ключевую ставку сразу на 3,5%, до 12% годовых. Таким образом ключевая ставка оказалась на максимум-уровне с мая минувшего года.

Соедует отметить, что не первое ее повышение подряд. 21 июля регулятор повысил ключевую ставку на один процентный пункт — до 8,5%. Последнее повышение стало первым за последние полгода, в течение которых ключевая ставка была зафиксирована на уровне 7,5%.

Ранее редакция сообщала, что Центробанк не исключает повышение ключевой ставки в сентябре.