В зоне СВО погиб сварщик из Новосибирской области Данил Волошин. Данил родился в поселке Посевная. Об этом сообщается в группе «Новосибирск скорбит» в Вконтакте.

Проходил срочную военную службу в рядах Российской армии, в сентябре 2022 был мобилизован.

Церемония прощания состоится 15 августа в городском Доме культуры р. п. Посевная с 11.00 до 12.30.

Напомним, что 18 июля 2023 года погиб гранатометчик мотострелкового батальона Алексей Анатольевич Ерёмин, проходивший военную службу по контракту.

Ранее редакция сообщала о том, что матери и вдовы солдат, не вернувшихся со спецоперации, требуют пересмотреть порядок выплаты матпомощи семьям.