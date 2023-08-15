Центробанк не исключает повышение ключевой ставки в сентябре

Для сохранения инфляции на уровне 4% Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки уже в сентябре, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе ЦБ.

Алексей Заботкин, зампред регулятора, сообщил, что в среднегодовом прогнозе она варьировалась от 7,9% до 8,3%, но в конце июля показатель подрос до 8,5-9,3%.

Напомним. что Цетробанк удерживал ставку неизменной вплоть до 21 июля. По решению Совета директоров, ее подняли сразу на 1% — до 8,5%. На последующем за заседанием брифинге Эльвира Набиуллина заявила о возможности продолжения ужесточения монетарной политики, в случае усиления разгона инфляции.

14 августа, впервые с 23 марта текущего года, курс евро на Мосбирже поднялся выше 110 рублей, а курс доллара превысил отметку в 100 рублей.

Ранее редакция сообщала, как повышение ключевой ставки повлияет на рынок недвижимости.