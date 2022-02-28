ЦБ повысил ключевую ставку до 20% годовых

Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку с 9,5% до 20% годовых. Необходимость такого повышения объясняется «кардинальным изменением» внешних условий для российской экономики.

— Повышение ключевой ставки является следствием увеличения депозитных ставок до уровней, необходимых для компенсации повышения девальвационных и инфляционных рисков, — говорится в сообщении ЦБ. — Это обеспечит финансовую и ценовую стабильность и сбережения граждан от обесценивания.

Менять ключевую ставку в будущем ЦБ намерен «исходя из оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий», а также реакции финансовых рынков на эти угрозы и с учетом «фактической и ожидаемой динамики инфляции».