Рекламодателям

Эндоскопия. Чтобы не пропустить заболевание

  • 28/02/2022, 15:00
Новости бизнеса
Эндоскопические исследования позволяют вовремя обнаружить болезнь и приступить к ее лечению.

Заболевания желудочно-кишечного тракта — одни из наиболее распространенных в сравнении с патологиями других органов. Почти 95% населения в той или иной степени сталкиваются с неприятными проявлениями в системе органов пищеварения. Однако самые грозные заболевания на первых порах никак не дают о себе знать — в этом их коварство и опасность.

— Очень важно обнаружить злокачественные новообразования на ранних стадиях, — говорит Ольга Малащенко, врач-эндоскопист лечебно-оздоровительного санатория «Парус Резорт» (PARUS medical resort & spa), доктор с 15-летним стажем.

Работа эндоскописта — при помощи тонкой, гибкой трубочки с крошечной видеокамерой на конце провести ФГС (фиброгастроскопию), что позволяет увидеть изнутри пищевод, желудок и двенадцатиперстную кишку; либо колоноскопию — и посмотреть толстый кишечник.

Новости бизнеса

Кому и когда нужно идти на ФГС и колоноскопию?

— Профессиональное сообщество говорит о двух группах людей, которым рекомендовано эндоскопическое исследование желудка и кишечника, — поясняет Ольга Малащенко.—  В первую попадают пациенты любого возраста и пола при наличии каких-то жалоб. ФГС показана при болях в животе, вздутии, тошноте, рвоте, давящих, режущих, колющих болях за грудиной. Колоноскопия — при нерегулярном стуле, частых поносах или запорах, при обнаружении крови в кале.

Вторая же группа кандидатов на эндоскопию — те, у кого нет жалоб, но возраст уже за 40. Зачастую их направляет на обследование терапевт или невролог, собирая анамнез при проявлениях, допустим, гипертонии или головных болях. Но что особенно радует — все чаще люди приходят сами, чтобы убедиться в своем хорошем здоровье или увидеть вовремя неполадки в организме.

Обнаруженный на ранних стадиях рак в желудке или в толстой кишке можно оперировать безболезненно и с хорошими прогнозами для качества дальнейшей жизни пациента. Необходимо помнить, что сначала онкологические новообразования незаметны для больного, а когда симптомы проявляются, может быть уже поздно спасать либо предстоит серьезная операция, тяжелое лечение и инвалидность. К сожалению, каждый десятый пациент приходит с запущенными проблемами, когда уже есть боль и анализы плохие.

Новости бизнеса

В санаторно-лечебном комплексе «Парус Резорт», который также является и медицинским центром, принимающим любого клиента, аппаратура современная и очень качественная. Натренированный глаз доктора видит даже самый мелкий полип и по сосудистому рисунку на нем распознает его природу. Но на гистологию все равно отправит частицы подозрительных тканей. А также сделает фотографии проблемных участков, чтобы другие врачи видели, с чем имеют дело, и могли отслеживать прогресс лечения.

Кстати, современная эндоскопия — это не обязательно неприятная и болезненная процедура. Если делать под седацией — то можно спокойно проспать все манипуляции. Наркоз при этом применяется щадящий, внутривенно вводится препарат, разрешенный даже для детей.

Так что, если хочешь жить долго и счастливо, — проверяйся!

Новости бизнеса

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Адрес: Россия, 630510, Новосибирская область,
п. Кудряшовский, Береговая, 56
Санаторий PARUS medical resort & SPA

Подробности и бронирование по телефону:
8 800 350-56-56

Официальный сайт

По общим вопросам:
info@parusresort.ru

Рекламный материалФото PARUS medical resort & SPA, pixabay.com

463

Рубрики : Медицина

Регионы: Новосибирская область Новосибирск

Теги : эндоскопия ФГС Санаторий Парус-Резорт онкология колоноскопия


0
0

Комментировать

пока нет комментариев
Четыре Глаза
Новости Сибири
Новостройки Новосибирска

На таможне резко вырос объем контрафакта

24/02/2022, 13:34

В 2021 году в Сибири выявили 190 финансовых нелегалов

22/02/2022, 12:52

В 2021 году из Сибири экспортировано леса и лесоматериалов почти на три млрд долларов США

17/02/2022, 13:50

В Иркутской области планируют расселить 40 непригодных для проживания многоквартирных домов

16/02/2022, 16:24

Актуальный разговор

Интервью

Весь мир лихорадит из-за внутренней политической заварухи в США

Все материалы
Лента новостей

Ребенку требуются датчики к системе непрерывного мониторинга глюкозы

28/02/2022, 16:25

События на Донбассе не повлияют на сроки строительства объектов

28/02/2022, 15:35

ЦБ повысил ключевую ставку до 20% годовых

28/02/2022, 14:25

Новосибирские рестораторы попросят отменить QR-коды

28/02/2022, 14:04
Популярное

С 1 марта подорожают автомобили «АвтоВАЗа»

28/02/2022, 16:21

Мошенники предлагают обезопасить средства от санкций

28/02/2022, 12:13

Meta не отключит Facebook и Instagram в России

28/02/2022, 11:30

Полеты в Египет и Турцию пока проходят в штатном режиме

28/02/2022, 09:49

Что делать туристу, застрявшему за границей

25/02/2022, 15:36

Работодатели должны вести учет синяков и царапин сотрудников

25/02/2022, 10:46

Как не платить долги бывшего супруга

24/02/2022, 12:31
INFOPROTV: РЫНКИ • ЛЮДИ • МНЕНИЯ
Планирование преемственности: основные аспекты
24/02/22, 14:47

Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Фотогалерея

Перейти в фотогалерею
Новости компаний

Банк Уралсиб повысил ставки по сезонному вкладу «Прибыльный сезон»

28/02/2022, 11:27

ВТБ продолжает обслуживание клиентов в штатном режиме

25/02/2022, 18:21

Банк «Левобережный» проводит акцию для экспортеров

25/02/2022, 17:05

Банк Уралсиб в Новосибирске увеличил розничный портфель до 6,5 млрд рублей

25/02/2022, 10:58

Банк Уралсиб вошел в Топ-3 лучших ипотечных программ для зарплатных клиентов

25/02/2022, 10:53

Как Вы оцениваете дизайн проекта «Новосибирск — новогодняя столица России» в стиле конструктивизма?

Просмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...
Интернет-магазин Алёнка
Allsoft

Экономика

ЦБ повысил ключевую ставку до 20% годовых

ЦБ повысил ключевую ставку до 20% годовых

Политологи: санкции не разрушат экономику России, но затормозят ее рост

Электроника может подорожать на 10-30%

Опционы в бизнесе: ошибка собственника или «волшебная таблетка»

Рекордные распродажи и приостановка торгов

Финансы

ЦБ повысил ключевую ставку до 20% годовых

ЦБ повысил ключевую ставку до 20% годовых

Банк России озвучил меры по поддержке финансовой стабильности

Глава ВТБ обратился к клиентам из-за санкций, введенных в отношении банка

Банк России успокаивает рынок

Новосибирская компания привлекла на бирже 65 млн рублей

Политика

Новости Новосибирской области

В областном правительстве два новых министра

Политологи: санкции не разрушат экономику России, но затормозят ее рост

Ученым новосибирских вузов европейские коллеги начали отказывать в сотрудничестве

В Новосибирске задержано 20 участников несанкционированной акции

В Новосибирском районе все-таки «дожали» оппозиционного депутата

Недвижимость

новости Новосибирска

Андрей Травников не исключил перенос Молодежного чемпионата мира по хоккею

Земельные участки во втором поясе водоохранных зон теперь можно оформить в собственность

Новосибирцы активно покупают новостройки и берут недвижимость в ипотеку

Новосибирская область стала четвертой в стране по количеству достроенных через эскроу квартир

Новый район у площади Калинина — современный уровень комфорта в центре

Технологии

Новости Новосибирска

В Новосибирске планируют создать промышленные образцы сверхчувствительного наносенсора

В области создают интеллектуальную транспортную систему

Компания бизнес-инкубатора «Гараж» стала резидентом «Сколково» с антимикронаушником

Новосибирских инноваторов пригласили в московский кластер

Стартап Optiplane увеличил объем продаж беспилотников

Телекоммуникации

Новости бизнеса

Новосибирцы больше всего смотрели хоккей на зимних играх в Пекине

МегаФон запустил тариф для детей «МегаФон Kids»

В МегаФоне узнали, что дарят влюбленные новосибирцы

МегаФон запустил звонки по VoLTE в международном роуминге

МегаФон развернул частную беспроводную сеть на Эльгинском месторождении

Агропром

новости Новосибирска

Новосибирская компания создает кластер на юге России

В сельхозорганизациях области на 30% выросло поголовье свиней

Тепличный комбинат «Новосибирский» будет выращивать только цветы

Новосибирская инновационная компания собрала первый урожай клубники

Выручка «Новосибирскхлебопродукта» за 2021 год выросла более чем на треть

Транспорт

новости Новосибирска

В Академгородке построят магистраль

Движение через Октябрьский мост не будет останавливаться

Whoosh на 50% увеличит парк самокатов в Новосибирске

В области создают интеллектуальную транспортную систему

Пролётное строение моста через Обь надвинуто на 80 %

Медицина

Новости бизнеса

Дни красоты в санатории «Рассвет»

Весенний подарок: экспресс-обследование для прекрасных дам

Кому противопоказана физиотерапия? Развеиваем мифы

Спецпредложение для мужчин: проверка здоровья быстро и качественно

На ВАСХНИЛе построят поликлинику

Авто

Новости Новосибирской области

За пандемию автодилеры серьезно потеряли позиции на сегменте постгарантийного обслуживания

«УАЗ Пикап» стал самым популярным пикапом на авторынке в России в 2021 году

Упадут ли цены на авто?

В Новосибирске в 2021 году продажи автомобилей с пробегом выросли на 52,9%

На покупку новых автомобилей в октябре россияне потратили более 250 млрд рублей

Туризм

Новости Новосибирской области

Новосибирская область претендует на статус флагмана медицинского туризма

Новосибирских экскурсоводов в 2022 году ждет аттестация, а в самой отрасли туризма пройдут маркетинговые исследования

Ростуризм запустил пятый этап туристического кешбэка за поездки по стране

Чемпионаты по хоккею и волейболу дают Новосибирску редкий шанс для развития туризма

Горнолыжный курорт «Юрманка» планируют запустить к следующему зимнему сезону

Общество

Русфонд

Ребенку требуются датчики к системе непрерывного мониторинга глюкозы

В Академгородке построят магистраль

В Заельцовском районе утвердили площадку для лыжероллерной трассы

Андрей Травников не исключил перенос Молодежного чемпионата мира по хоккею

Молодежный чемпионат мира по хоккею в Новосибирске. Все настроены позитивно

Стиль жизни

парфюм

Как правильно выбрать парфюм в подарок или для себя?

«Опора» — это мы!

Найти время для спорта в обычной жизни — это важно

Зачем успешным женщинам VIP-club?

VIP-club объединяет несколько поколений

Life &

Артериальное давление человека

Давление человека. Что считать нормой и как правильно измерять артериальное давление

Ученые из ЮАР заявили о повышенном риске повторного заболевания COVID-19 при «омикроне»

Ученые из ЮАР заявили о повышенном риске повторного заболевания COVID-19 при «Омикроне»

Финансовый гороскоп 2021 год

Финансовый гороскоп в год Тигра на 2022 год для всех знаков Зодиака

Следствие по делу экс-губернатора Хабаровского края Фургала завершено

Следствие по делу экс-губернатора Хабаровского края Фургала завершено

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подписка на новости

* обязательные поля


×
×
Февраль 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Янв    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска