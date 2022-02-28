Эндоскопия. Чтобы не пропустить заболевание

Заболевания желудочно-кишечного тракта — одни из наиболее распространенных в сравнении с патологиями других органов. Почти 95% населения в той или иной степени сталкиваются с неприятными проявлениями в системе органов пищеварения. Однако самые грозные заболевания на первых порах никак не дают о себе знать — в этом их коварство и опасность.

— Очень важно обнаружить злокачественные новообразования на ранних стадиях, — говорит Ольга Малащенко, врач-эндоскопист лечебно-оздоровительного санатория «Парус Резорт» (PARUS medical resort & spa), доктор с 15-летним стажем.

Работа эндоскописта — при помощи тонкой, гибкой трубочки с крошечной видеокамерой на конце провести ФГС (фиброгастроскопию), что позволяет увидеть изнутри пищевод, желудок и двенадцатиперстную кишку; либо колоноскопию — и посмотреть толстый кишечник.

Кому и когда нужно идти на ФГС и колоноскопию?

— Профессиональное сообщество говорит о двух группах людей, которым рекомендовано эндоскопическое исследование желудка и кишечника, — поясняет Ольга Малащенко.— В первую попадают пациенты любого возраста и пола при наличии каких-то жалоб. ФГС показана при болях в животе, вздутии, тошноте, рвоте, давящих, режущих, колющих болях за грудиной. Колоноскопия — при нерегулярном стуле, частых поносах или запорах, при обнаружении крови в кале.

Вторая же группа кандидатов на эндоскопию — те, у кого нет жалоб, но возраст уже за 40. Зачастую их направляет на обследование терапевт или невролог, собирая анамнез при проявлениях, допустим, гипертонии или головных болях. Но что особенно радует — все чаще люди приходят сами, чтобы убедиться в своем хорошем здоровье или увидеть вовремя неполадки в организме.

Обнаруженный на ранних стадиях рак в желудке или в толстой кишке можно оперировать безболезненно и с хорошими прогнозами для качества дальнейшей жизни пациента. Необходимо помнить, что сначала онкологические новообразования незаметны для больного, а когда симптомы проявляются, может быть уже поздно спасать либо предстоит серьезная операция, тяжелое лечение и инвалидность. К сожалению, каждый десятый пациент приходит с запущенными проблемами, когда уже есть боль и анализы плохие.

В санаторно-лечебном комплексе «Парус Резорт», который также является и медицинским центром, принимающим любого клиента, аппаратура современная и очень качественная. Натренированный глаз доктора видит даже самый мелкий полип и по сосудистому рисунку на нем распознает его природу. Но на гистологию все равно отправит частицы подозрительных тканей. А также сделает фотографии проблемных участков, чтобы другие врачи видели, с чем имеют дело, и могли отслеживать прогресс лечения.

Кстати, современная эндоскопия — это не обязательно неприятная и болезненная процедура. Если делать под седацией — то можно спокойно проспать все манипуляции. Наркоз при этом применяется щадящий, внутривенно вводится препарат, разрешенный даже для детей.

Так что, если хочешь жить долго и счастливо, — проверяйся!

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