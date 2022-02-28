Новосибирские рестораторы попросят отменить QR-коды

На заседании Комитета по гостеприимству Новосибирского областного отделения «ОПОРА РОССИИ», которое прошло в пятницу 25 февраля, новосибирские рестораторы приняли решение подготовить обращение к правительству Новосибирской области об отмене QR-кодов в отрасли HoReCa.

— Мы видим, что сферу услуг уже освободили от обязанности требовать от клиентов QR-код. И это при том, что вменили им это требование гораздо позже, чем нашей отрасли, — говорит председатель правления «Федерации рестораторов и отельеров Сибири» («ФРиО Сибири»), сооснователь школы для рестораторов и кулинаров «Гастроинкубатор» Галина Ильина (Шеломенцева). — Что касается нашей отрасли, то единственная уступка, на которую пошли власти: в декабре прошлого года нам разрешили сократить расстояние между столиками. Нам удалось доказать, что расстояние 1,5 м — бессмысленно, если мы пускаем клиентов только с QR-кодами.

Оценить ущерб от QR-кодов для отрасли собеседник редакции затруднилась, отметив, что в декабре клиенты более-менее адаптировались, но загрузка ресторанов была намного меньше привычной. Кроме того, нередко заказы на крупные компании отменялись, если хотя бы у одного гостя отсутствовал QR-код.

— Январь в HoReCa достаточно пустой месяц. В феврале в регионе был высокий уровень заболеваемости, и город как будто вымер, то есть гостей тоже практически не было. Была надежда на то, что в марте ситуация начнет стабилизироваться, но сейчас очевидно, что вряд ли, — говорит Галина Ильина.

Известный новосибирский ресторатор Николай Ильин добавил, что рост цен на продукты уже выглядит достаточно пугающим.

— Я обратил внимание, что с начала года на обычные продукты хорошего качества, такие как гречка, рис, мука, яйца, цены выросли на 25-30%. Гречка сейчас продается по цене 180 рублей за кг, рис — 165-180 рублей, мука — 30-35 рублей за кг, масло сливочное — более 800 рублей. Сильно подорожало подсолнечное масло, — перечисляет ресторатор. — Как будут цены меняться дальше — пока непонятно. Все зависит от остатков на складах поставщиков, а также от курса валюты, за которую продукция закупается за рубежом. К сожалению, для части продукции, используемой в ресторанах, замены в РФ как не было, так и нет. Лично меня удивляет еще одни момент, когда цены на местное сырье выставляются на уровне импортного. Наверное, исходя из принципа: все равно купят.

— Рост цен на продукты, в том числе из-за повышения цен на энергоносители, услуги ЖКХ, вынуждает рестораторов поднимать средний чек, а это сокращает их количество — то есть гостей приходит меньше, — говорит Ильин. — А сейчас на это может оказать влияние сложная политическая обстановка.

Собеседник редакции добавляет, что влияние дефицита импортной продукции будет зависеть от концепции заведения. Например, если ресторан использует много морепродуктов, которые в основном импортируются, то почувствует рост цен по полной программе. Хотя пока, по его словам, нет никаких предпосылок, что морепродукты заканчиваются.

Согласно постановлению правительства региона, с 1 марта допуск посетителей в парикмахерские, салоны красоты, косметические, массажные, СПА-салоны, солярии, бани, сауны, ателье будет осуществляться без предъявления действующего QR-кода. С 15 марта возобновляется деятельность по проведению всех официальных спортивных мероприятий на территории Новосибирской области. Ранее представители отрасли HoReCa говорили, что из-за ограничений рестораторы могут потерять до 70% выручки.

По данным Минздрава Новосибирской области, за последние сутки в регионе коронавирусом заболели 4047 новосибирцев. С 13 февраля количество заболевших в регионе сокращается.