ЦБ снизил ключевую ставку до нового исторического минимума

Совет директоров Банка России в пятницу, 24 июля, снизил ключевую ставку на 0,25 п.п. до 4,25%, говорится в сообщении регулятора.

— Дезинфляционные факторы продолжают оказывать значительное влияние на инфляцию. После снижения в мае—июне инфляционные ожидания населения и бизнеса в целом стабилизировались. Хотя смягчение ограничительных мер способствует оживлению экономической активности, восстановление мировой и российской экономики будет постепенным, — говорится в сообщении ЦБ.

В Центробанке констатируют, что в этих условиях сохраняется риск отклонения инфляции вниз от 4% в 2021 году. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 3,7–4,2% в 2020 году, 3,5–4,0% в 2021 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

Отмечается, что при развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях.

— Банк России будет принимать решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков, — отмечает регулятор.

Новый уровень ключевой ставки снова обновил исторический минимум, достигнутый на прошлом заседании, когда ставка упала до 4,5%.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 18 сентября 2020 года.

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