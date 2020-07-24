С 1 августа Россия возобновляет международное авиасообщение

С 1 августа Россия начинает восстановление международного авиасообщения, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.
— С 1 августа рейсы будут выполняться из аэропортов Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону, — подчеркнул глава кабмина. Он отметил, что это решение также позволит ускорить возвращение россиян из-за рубежа.
Вице-премьер Татьяна Голикова уточнила, что первыми странами, с кем будет восстановлено авиасообщение, станут Великобритания, Турция и Танзания (остров Занзибар).
— С 1 августа 2020 года РФ на взаимной основе возобновляет авиационное сообщение с Великобританией. Это столица Великобритании — Лондон, — сказала вице-премьер.
Она отметила, что все прилетающие в эту страну должны пройти 14-дневный карантин.
— По Турции принято сразу два решения. С 1 августа возобновляется авиационное сообщение в такие города Турции, как Анкара и Стамбул. Начиная с 10 августа, это курортные города: Анталия, Бодрум и Даламан, — сообщила вице-премьер.
Напомним, из-за ситуации с распространением коронавируса Россия с 27 марта полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение. Исключение составляли лишь рейсы для вывоза россиян из-за границы.
Фото: pixabay.com, автор- JoshuaWoroniecki
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