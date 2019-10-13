ЦБ сообщил о новом способе обмана банковских клиентов

В 2019 году у мошенников появился новый способ обмана клиентов российских банков. Об этом говорится в обзоре Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ) Банка России.

По данным ЦБ, мошенники начали использовать технологию подмены исходящего телефонного номера на идентичные номера колл-центров банков.

Отмечается, что за 12 месяцев (с сентября 2018 года по август 2019 года) ЦБ отправил на блокировку в сигнальной сети информацию о более чем 4,9 тысячи номеров мобильных операторов и номеров в коде 8-800, задействованных в мошеннических СМС-рассылках, получении рассылок, атаках, заражениях вредоносным программным обеспечением и так далее. Это почти в 39 раз больше, чем за аналогичный период годом ранее (127).

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