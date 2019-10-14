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Новосибирцам возвращено более 22,5 млн рублей возвращено за некачественные товары и услуги

Две трети обращений потребителей связаны с приобретенными товарами.
  • 14/10/2019, 10:30
Новосибирцам возвращено более 22,5 млн рублей возвращено за некачественные товары и услуги

За девять месяцев 2019 года специалисты по защите прав потребителей мэрии и районов города Новосибирска рассмотрели 14 862 обращений. Горожанам возвращено 22 682 815 рублей за некачественно оказанные услуги и товары, проданные с недостатками, сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска.

Отмечается, что наибольшее количество жалоб и заявлений граждан выявляется в сферах, представляющих жизненный интерес для человека, а именно: торговля, бытовое обслуживание, при получении услуг по ремонту бытовой техники, жилищно-коммунальных услуг, изготовлению мебели, по изготовлению и установке окон, финансовых услуг и других.

Две трети обращений потребителей связаны с приобретенными товарами, одна треть – с оказанными услугами. Основные причины обращений – ненадлежащее качество товаров, работ и услуг, непредоставление полной и надлежащей информации о них, неисполнение обязательств по договору продавцами и исполнителями услуг.

— Из всех обращений доля по каждому виду составила: в отношении технически сложных товаров – 36,8 %, в том числе наибольшее количество обращений поступило на телефонные аппараты (13,7 %); мебель – 6,5 %, обувь – 5,4 %, одежду – 4,8 %; ремонт бытовой техники – 4,1 %; услуги ЖКХ – 3,0 %; изготовление и установка пластиковых окон – 2,9 %; изготовление мебели – 2,7 %; финансовые услуги – 1,8 %; услуги связи – 1,4 %, — рассказали в мэрии.

Специалисты отдела мэрии и районных администраций оказали помощь в составлении 375 исковых заявлений в суд. За аналогичный период 2018 года составлено 366 исковых заявлений в суд.

Фото: Ivan Radic

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