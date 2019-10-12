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В Карасуке может быть создан межрайонный гуманитарный технопарк

Его создание планируется на базе Технического лицея №176.
  • 12/10/2019, 09:14
В Карасуке может быть создан межрайонный гуманитарный технопарк

Губернатор Андрей Травников во время рабочей поездки в Карасукский район 11 октября рассмотрел опыт работы Технического лицея №176, который может стать основой создания в районе межрайонного гуманитарного технопарка, сообщили в пресс-слузжбе регионального правительства.

— Если создавать межрайонные технопарки на территории районов области, то в первую очередь здесь, в Карасуке. Не благодаря удобному географическому расположению, а благодаря тому, что методы, опыт работы в формате технопарка имеется. Дети из отдаленных сел не только Карасукского района, но и других близлежащих районов, даже из соседних областей приезжают сюда, для того, чтобы освоить здесь дополнительные компетенции в инженерных, естественных науках. Инициатива серьезная, и она требует серьезных вложений, в том числе приобретения дополнительных помещений, зданий. По сути дела, это масштаб областного решения, она подкупает смелостью, и мы будем смотреть, как технопарк впишется в общую систему работы с одаренными детьми и талантами Новосибирской области, — подчеркнул губернатор Андрей Травников.

Отмечается, что сегодня Технический лицей № 176 является ядром сетевого взаимодействия Карасукского, Купинского, Баганского, Краснозерского районов Новосибирской области в инженерном образовании детей и юношества. Здесь проходят профильные смены, каникулярные школы не только для одаренных детей четырёх названных районов, но и образовательных организаций Новосибирска. На базе лицея функционирует инженерно-технологический центр, представляющий собой минимизированную модель детского ТехноЦентра, в котором проходят обучение не только ученики лицея, но и дети из других школ района по таким направлениям как «Робототехника», «Технический авиамоделизм», «Работа на станках с ЧПУ».

Несмотря на техническую направленность лицейских классов, в учебные планы включены предметы художественно-эстетического цикла, ведутся занятия в ИЗО-студии, проводятся многочисленные факультативы, кружки, работает танцевальная студия «Юни-Денс», клуб «Пограничник». У лицея уже сформировались долгосрочные договорные отношения с девятью вузами Новосибирска и Томска. Такое сотрудничество позволяет привлечь профессорско-преподавательский состав к повышению квалификации и переподготовке учителей-предметников, педагогов дополнительного образования по программам учебных дисциплин, специализированных курсов.

Созданный и активно развивающийся инженерно-технический центр уже сегодня позволяет решать задачи ранней профориентации и профессиональной подготовки, проводить соревнования по профмастерству школьников сельских территорий во взаимодействии со всеми ступенями образования — профессиональным (средним и высшим) и дополнительным (всех уровней), включая чемпионат рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности среди школьников по методике WorldSkills Junior.

В правительстве региона напомнили, что в 2019 году лицей стал Центром образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в рамках проекта «Современная школа» национального проекта «Образование». Работа центра направлена на уменьшение разрыва между городскими и сельскими, поселковыми школами.

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области

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