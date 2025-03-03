Цена вопроса: мигрантка продала новорожденного сына за 10 тысяч и пару женских сапог

В Подмосковном Щёлково раскрыта попытка купли-продажи новорожденного ребёнка у приезжей из Средней Азии.
По данным следствия, в феврале 2025 года супруги-иностранцы, которые не могли иметь собственных детей, решили купить младенца. Они разыскали беременную соотечественницу, которая в России находилась нелегально, и договорились с ней о продаже малыша. На последней неделе беременности женщину отвезли в частную клинику, где врач с 25-летним стажем, с которым семья заранее договорилась, стимулировал роды. Цена вопроса оказалась всего-то 150 тысяч рублей.
Со схватками роженицу-мигрантку отвезли в перинатальный центр, где её приняли по документам покупательницы. Родился здоровый мальчик, которого мать после выписки за 10 тысяч рублей и пару женских сапог передала новоиспечённым родителям. В справке из роддома матерью мальчика значилась покупательница, по чьим документам мигрантка рожала.
О преступной схеме стало известно силовикам. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Торговля людьми».
— После передачи ребенка и получения вознаграждения все участники купли-продажи новорожденного были задержаны оперативными сотрудниками территориальных отделов ФСБ и МВД. Проведены обыски, а также ряд других следственных действий. С подозреваемыми работают следователи СК России. Новорожденный временно помещён в больницу, — говорится в сообщении Следственного комитета по Московской области.
Как объяснил позднее на допросе муж мигрантки-роженицы, будущая мать не хотела воспитывать сына, и поэтому согласилась на продажу.
Покупательница же рассказала следователям, что с беременной они впервые встретились через общего знакомого. Земляки тут же договорились о «сделке».
— Мы думали, что это шанс, сами хотели усыновить ребенка, — добавил её муж.
Всех четверых торгашей арестовали до 25 апреля 2025 года.
Источник фото: сгенерировано ИИ, стоп-кадр видео СК по Московской области, видео: СК по Московской области
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