Полноценная рабочая неделя без выходного на 8 марта ждёт новосибирцев

В 2025 году новосибирцев ожидает полноценная рабочая неделя перед 8 марта. Несмотря на то, что этот праздник выпадает на выходной день — субботу, — рабочее время не будет сокращено.

Как следует из производственного календаря Министерства труда Российской Федерации, выходной день не пропадёт из календаря, а будет перенесён на 13 июня. В честь Дня России будут организованы четыре выходных дня — с 12 по 15 июня включительно.

Большинство мужчин-новосибирцев планируют поздравлять своих коллег по работе с женским праздником 7 марта. Причем в ряде компаний этот день работодатели делают коротким. Традиционным и самым популярным подарком на 8 марта остаются цветы. Эксперты Роспотребнадзора дали рекомендации по покупке цветов, особенно роз: посоветовали обратить внимание на так называемый «рубашечный лист». Это самые нижние, более толстые и грубые лепестки, которые растут у основания цветка и обрамляют полураспустившийся бутон. Степень раскрытия бутона — ещё один важный критерий, который может помочь определить, простоит ли букет один день или будет радовать дольше. Эксперты советуют выбирать полураскрытые живые цветы, а также обращать внимание на стебель, он не должен быть слишком сухим.

Ранее редакция сообщала о том, что более двух тонн цветов из Китая прибыло на самолете в Новосибирск. Всего в регион с начала года ввезено более 9 тонн импортных цветов.