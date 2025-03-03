В Новосибирской области дан старт объединению ВТБ и Почта Банка

О запуске интеграции сообщили в пресс-службе ВТБ. Первые 125 отделений Почта Банка в 48 субъектах РФ уже приступили к работе, включая Новосибирскую область В Новосибирске эти центры расположены на проспекте Дзержинского, улицах Бориса Богаткова и Рассветная, а в области — в городе Куйбышеве.

Планируется, что к концу марта в проекте будут участвовать свыше 300 точек обслуживания банка по всей России.

По словам Светланы Сырцовой, старшего вице-президента ВТБ, смена вывесок начнется осенью, а масштабное объединение офисов, охватывающее тысячи точек продаж, завершится к середине следующего года. Клиенты смогут и дальше получать услуги в привычных местах, в том числе через работников Почты России.

Ранее, в 2024 году, Совкомбанк и Хоум Кредит энд Финанс Банк также договорились о слиянии на базе Совкомбанка. А в марте прошлого года Т-Банк объявил об интеграции с Росбанком, проведя масштабный перенос данных более трех миллионов клиентов, завершившийся в январе 2025 года.