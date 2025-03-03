Рекламодателям

В Новосибирской области дан старт объединению ВТБ и Почта Банка

  • 03/03/2025, 18:12
В Новосибирской области дан старт объединению ВТБ и Почта Банка
Планируется, что к концу марта в проекте будут участвовать свыше 300 точек обслуживания Почта Банка по всей России

О запуске интеграции сообщили в пресс-службе ВТБ. Первые 125 отделений Почта Банка в 48 субъектах РФ уже приступили к работе, включая Новосибирскую область В Новосибирске эти центры расположены на проспекте Дзержинского, улицах Бориса Богаткова и Рассветная, а в области — в городе Куйбышеве.

Планируется, что к концу марта в проекте будут участвовать свыше 300 точек обслуживания банка по всей России.

По словам Светланы Сырцовой, старшего вице-президента ВТБ, смена вывесок начнется осенью, а масштабное объединение офисов, охватывающее тысячи точек продаж, завершится к середине следующего года. Клиенты смогут и дальше получать услуги в привычных местах, в том числе через работников Почты России.

Ранее, в 2024 году, Совкомбанк и Хоум Кредит энд Финанс Банк также договорились о слиянии на базе Совкомбанка. А в марте прошлого года Т-Банк объявил об интеграции с Росбанком, проведя масштабный перенос данных более трех миллионов клиентов, завершившийся в январе 2025 года.

Фото: freepik.com/Автор: yanalya 

214

Рубрики : Финансы Бизнес

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : слияние банков Почта-Банк ВТБ


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

Истории. Первые лица
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Александр Лубенец, независимый эксперт и финансист, член Общественной палаты Новосибирской области, председатель НРО ООО «Российский союз налогоплательщиков»

Александр Лубенец: Рост интереса к золоту связан с дискредитацией доллара

Мы переживаем исторический момент ― слом старой финансовой системы, которую десятилетиями бережно хранили американцы
Все материалы
Истории. Первые лица
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Прямые рейсы во Вьетнам возобновляются из Новосибирска
3/03/25 19:30
Туризм
Поток грузового транспорта через пункты пропуска СФО увеличился на 13%
3/03/25 19:00
ВЭД Транспорт
Популярный сервис проката авто снизил минимальный возраст аренды до 18 лет
3/03/25 18:30
В Новосибирской области дан старт объединению ВТБ и Почта Банка
3/03/25 18:12
Бизнес Финансы
Цена вопроса: мигрантка продала новорожденного сына за 10 тысяч и пару женских сапог
3/03/25 17:25
Происшествия
Полноценная рабочая неделя без выходного на 8 марта ждёт новосибирцев
3/03/25 17:00
Общество
Новосибирск укрепляет статус медицинской столицы Сибири
3/03/25 16:45
Бизнес Медицина
Заседание «Региональной школы депутата» состоялось в Новосибирске
3/03/25 16:43
Власть
Новосибирцы стали активнее заниматься плаванием
3/03/25 16:30
Общество Спорт
Пациента с гигантской опухолью спасли в Новосибирске
3/03/25 16:00
Общество
Благоустроить 11 парков и скверов в 2025 году запланировали в мэрии Новосибирска
3/03/25 15:30
Общество
Компании будут штрафовать за рекламу в незарегистрированных Telegram-каналах
3/03/25 15:00
Право&Порядок ПроБизнес
Желающих ремонтировать Димитровский мост в Новосибирске не нашлось
3/03/25 14:30
Бизнес Транспорт
Технохаб для айтишников построен в Новосибирске
3/03/25 14:00
Бизнес Недвижимость
Новосибирский предприниматель присвоил господдержку, выданную на развитие бизнеса
3/03/25 13:30
Бизнес Общество Право&Порядок
Антиколлекторы загоняют новосибирцев в долговую яму и могут лишить имущества
3/03/25 13:00
Бизнес Рынки
Губернатор поставил новую задачу в сфере малого и среднего бизнеса
3/03/25 12:45
Власть
Экономисты НГУЭУ прокомментировали перспективы снижения ключевой ставки ЦБ
3/03/25 12:30
Финансы
Новосибирский режиссёр объяснил, почему Юрий Борисов не получил «Оскар»
3/03/25 12:00
Культура Общество
Бастрыкин взял на контроль ситуацию с отловом собак в Новосибирске
3/03/25 11:30
Город Происшествия
Популярное
Время посевов перцев и баклажанов назвал новосибирцам агроном Мармулев
1/03/25 16:30
Толпа мигрантов напала на полицейских, пытаясь отбить своего земляка
26/02/25 18:00
Директор школы рассказал подробности драки из-за фото в Новосибирске
25/02/25 17:00
«Глупый народ!»: устроившая ДТП иностранка обманула пострадавшую и оскорбила её за доверчивость
25/02/25 16:30
Новосибирцам рассказали о смертельной опасности ангины
25/02/25 11:30
Нарушения по установке дорожных знаков устранили на нескольких улицах в Новосибирске
24/02/25 18:30
Новости компаний
Уралсиб запустил проект по развитию молодых ИT-специалистов
3/03/25 9:05
Энергетики подключили к электросетям крупный промышленный комплекс
28/02/25 17:50
Карта «Почетный пенсионер» Уралсиба возглавила рейтинг лучших пенсионных карт
27/02/25 11:05
Новосибирские энергетики повысили надежность энерготранзита на западе региона
27/02/25 10:55
Пациенты новосибирской скорой окунутся в мир лакшери от пятизвездочного отеля
26/02/25 17:00
Энергетики выявляют энерговоров и «черных» майнеров с помощью граждан
26/02/25 9:05

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×

Поиск по автору:

×
Март 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Фев    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска