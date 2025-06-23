«Ценные специалисты»: тысячу рабочих из Афганистана завезут в российские регионы

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) делегацией талибов Афганистана достигнута договорённость о ввозе в российские регионы 1000 ценных специалистов.

На сегодняшний день 100 граждан из этой страны уже работают на стройках Москвы, Петербурга и Татарстана.

— Это укладчики, сварщики, маляры, электрики и другие высококвалифицированные специалисты, — сообщил «Базе» глава Российского делового центра в Афганистане Рустам Хабибуллин.

По словам собеседника издания, российские регионы готовы принять ещё тысячу специалистов.

— Ожидаем для них разрешения на работу из Чечни, Дагестана и Краснодарского края. Также специалисты сельхозяйственной отрасли Афганистана готовы оказать свои услуги представителям сельского хозяйства России. Это животноводы, ветеринары, агрономы. Также скоро отправим в освобождённые российские территории — ДНР и ЛНР — группу строительных специалистов с Афганистана. Они займутся расчисткой территории и восстановлением инфраструктуры. В России большая потребность в афганских специалистах, — добавил Хабибуллин.

«Талибан» — это радикальная исламистская группировка, основанная в Афганистане в начале 1990-х годов. Она пришла к власти в 1996 году и управляла страной до 2001 года, внедряя строгие исламские нормы. После своего свержения талибы продолжали вести партизанскую борьбу и вновь захватили власть в Афганистане в 2021 году.

Напомним, в конце мая 2025 года Верховный суд РФ приостановил запрет на деятельность движения, ранее признанного террористическим и запрещённым в России.

«Талибан» поприветствовал решение Верховного суда РФ, заявил ранее исполняющий обязанности министра иностранных дел «Талибана» Амир Хан Муттаки. Он назвал решение позитивным и важным шагом.

По поводу «позитивного» шага высказался председатель Национального антикоррупционного комитета РФ Кирилл Кабанов, «поздравив» с ним всех россиян.

— Теперь ячейки сторонников этой организации не террористы, а общественные организации, и можно спокойно и открыто обсуждать идеи талибов. Нет, я не смеюсь (ибо не смешно), я просто пытаюсь рассуждать в рамках правового поля. Наверное, не будет ничего зазорного с позиции российского закона, если вдруг, например, этнические таджики захотят создать общину, построенную на принципах талибана, в какой-нибудь заброшенной условно тверской деревеньке, — рассуждает в своём Телеграм-канале глава НАК.

Он отметил, что в решении суда есть важные геополитические интересы России в регионе и надо подстраивать дипломатические подходы, но так же отметил и тот момент, что о внутренних рисках для России и её граждан надо всё же думать в первую очередь.

К слову о приезжих, в 2024 году в Россию прибыло более 6 миллионов мигрантов. При этом примерно половина из них приехала для трудоустройства, заявила на ПМЭФ начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова.

— Мы вернулись к допандемийным значениям. Прибывает порядка 6,3 миллиона иностранных граждан, — процитировал Казакову Интерфакс.

В представленных начальником управлениях материалах к выступлению указывается, что в прошлом году в России незаконно находились около 700 тысяч иностранцев.

В течение 2024 года из страны было выдворено 157 тысяч мигрантов. Годом ранее этот показатель составил 108 тысяч. Больше всего в РФ прибывает жителей стран СНГ, в том числе граждане Узбекистана (23,3%), Таджикистана (16,7%), Киргизии (10,4%) и Белоруссии (9,5%).

Статистику по прибывшим в 2025-м ценнейшим специалистам из Афганистана можно будет узнать уже в следующем году.