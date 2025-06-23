ПСБ и «Передовые технологии» создадут российские базовые станции 4G/5G

В рамках XXVIII Петербургского международного экономического форума ПСБ и компания «Передовые технологии» заключили соглашение о сотрудничестве, целью которого является совместная работа над проектами, направленными на развитие российского рынка телекоммуникационного оборудования. Документ был подписан председателем ПСБ Петром Фрадковым и председателем совета директоров ООО «Передовые технологии» Алексеем Калининым.

Соглашение предусматривает возможность вхождения банка в состав акционеров компании. Это позволит ему закрепиться на рынке телекоммуникаций и совместно с партнером осуществлять технологические разработки в области развития инфраструктуры мобильной связи. Основным направлением сотрудничества станет создание отечественных базовых станций стандарта 4G/5G.

По словам Петра Фрадкова, кредитная организация активно поддерживает развитие российской промышленности во всех секторах. Производство отечественного телекоммуникационного оборудования является приоритетным направлением, а инвестиции в инновации отечественных разработчиков позволят России достичь технологической независимости и успешно конкурировать на международном рынке. Банк уже имеет опыт реализации проектов по импортозамещению, а заключенное сотрудничество станет важным шагом в этом направлении.

Алексей Калинин подчеркнул, что импортозамещение в телекоммуникационной отрасли является необходимостью. Партнерство с банком позволит предложить рынку качественные решения. Подобные совместные проекты объединяют усилия крупных игроков из разных областей для более эффективного технологического развития. Стороны продолжат работу над созданием российских станций 4G/5G, что имеет важное значение для всей отрасли.