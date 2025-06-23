«Грозился поджечь автобус с добровольцами»: за попытку госизмены житель Новосибирской области получил предупреждение от ФСБ

Сотрудники УФСБ России по Новосибирской области пресекли попытку госизмены со стороны жителя села Суздалка Доволенского района. Он хотел перейти на украинскую сторону после заключения контракта с Вооруженными силами Российской Федерации и прибытия в зону специальной военной операции. Помимо этого, он заявлял о готовности поджечь автобус с добровольцами. Об этом мужчина неоднократно писал в социальной сети «ВКонтакте» и через интернет-мессенджеры, сообщили в региональном УФСБ.

С учетом наличия в деятельности мужчин условий для совершения государственной измены, для предупреждения этого, сотрудники УФСБ объявили мужчине официальные предостережения о недопустимости указанных действий. При повторном их совершения он понесёт уголовное наказание.

—Санкцией указанной статьи предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы, — уточнили в управлении.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске суд приговорил сибирячку к 12 годам колонии за спонсирование ВСУ.