Ольга Занина, коммерческий директор компании ООО «ТХ Сибирский Гигант»:

— Ни для кого не секрет, что сейчас происходит экспансия федеральных сетей в город Новосибирск, а также в локации по всей России. Их стратегия всем понятна, но, на мой взгляд, это достаточно рискованный путь развития рынка, в том числе для потребителей. Когда на рынке останется четыре крупных игрока, они будут диктовать свои правила: что есть, по какой цене покупать… Когда в наличии конкуренция, то у каждого имеются возможности для развития.

Мы все заточены на то, чтобы наш бизнес приносил доход. Когда к нам в Новосибирск пришли федеральные сети, мы осознали важный момент — ценовые войны — это ненадолго. Можно длительное время продавать всем известный бренд, сбрасывая цены, бороться, у кого он будет дешевле. Но при этом теряется ценность и продукта, и формата, который ты представляешь. За счет этой борьбы мы уже обесценили стоимость любого бренда. Мы вынуждены говорить поставщикам товаров: по регулярной цене у вас ничего не покупаем, давайте нам такие же скидки, как и федеральным сетям — вы сами создали этот прецедент, так как сами формируете спрос. Такова, к примеру, ситуация в сегменте продаж бытовой химии или товаров по уходу за телом.

Если бы каждый из нас понимал и создавал ценность спроса, мы бы сейчас сформировали потребительскую корзину, в которой у каждого покупателя был свой товар. Но мы экономим. И то, что сейчас говорят некоторые эксперты о росте потребительского ощущения комфорта… К сожалению, мы ощущения радости в покупках клиента не видим — он предпочитать приобретать абсолютно шаблонный набор продуктов, очень выверенный — чтобы не взять больше, чем планировал. Это плохо как для клиента, поскольку он ущемляет себя, так и для ритейлеров — мы же создаем бизнес не только для акций и для того, чтобы продавать «все за рубль» и не развиваться.

В 2018 году на рынке сформировалась четкая тенденция — клиент стал экономить, он не готов переплачивать, а готов платить и покупать товары по честной цене. В такой ситуации говорить о конкуренции достаточно сложно. При этом мы, локальные сети, продолжаем искать себя — чем мы можем качественно отличаться от своих конкурентов на рынке.

Если говорить о нашей компании, то работаем на рынке уже 22 года и представлены разными форматами: магазины у дома — «Горожанка», супермаркеты — «Мегас», гипермаркеты — «Сибирский гигант». Мы грамотно спозиционировали потребление в этих форматах, плюс каждому клиенту готовы каждый день продавать продукцию и товары собственного производства. Для нас это то направление, где мы нашли возможность зарабатывать и не конкурировать лоб в лоб со своими коллегами по рынку.

Еще один четкий тренд — покупатель делает акцент на здоровом питании, на уникальности упаковки. В целом можно сказать, что фишки в виде общения с клиентом — единственное, что работает на текущем рынке.

Материал подготовлен по результатам заседания Бизнес-клуба НГУЭУ.

Фото: пресс-служба НГУЭУ