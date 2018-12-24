Давление со стороны федеральных производителей на регионалов усиливается

Юрий Верещагин, директор, учредитель ООО «Сервис Дюссельдорф», соучредитель ООО «Альбо Нумисматико», управляющий ООО «РоссПак»:
— Для России в 2018 году одними из самых значимых событий стали принятие решения об увеличении НДС и пенсионная реформа. Это будет иметь и негативные, и позитивные последствия для всех граждан страны. Если говорить о значимом событии для Новосибирской области, то это выборы губернатора.
Что касается новых бизнес-проектов, то анонсы были, но их реализации я не увидел, по крайней мере в 2018 году.
Отмечаем ухудшение финансового положения региональных торговых сетей, которые являются нашими клиентами. Крупные федеральные торговые сети стремятся к монополизации рынка, жестко диктуют свои условия поставки.
Н смотря на эти негативные тенденции, «РоссПак» чувствует себя уверенно, конкурирует с федеральными компаниями и растет как по физическим объемам производства, так и по стоимостным показателям. Мы расширяем ассортимент производимой продукции, активно играем в тендерах на федеральных площадках, закупаем новое оборудование и осваиваем новые технологии. Испытываем, как и все, дефицит кадров. Нужны электронщики, слесари высокой квалификации, мастера-наладчики оборудования. Ищем химика-технолога, знающего экструзию и формовку пластика. Нужны конструкторы и технологи по металлообработке. Это общая беда для всех производств в Новосибирске — не хватает инженерных кадров.
Фото: из личных архивов
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