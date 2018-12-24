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Давление со стороны федеральных производителей на регионалов усиливается

  • 24/12/2018, 10:00
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Юрий Верещагин, директор, учредитель ООО «Сервис Дюссельдорф», соучредитель ООО «Альбо Нумисматико», управляющий ООО «РоссПак»:

— Для России в 2018 году одними из самых значимых событий стали принятие решения об увеличении НДС и пенсионная реформа. Это будет иметь и негативные, и позитивные последствия для всех граждан страны. Если говорить о значимом событии для Новосибирской области, то это выборы губернатора.

Что касается новых бизнес-проектов, то анонсы были, но их реализации я не увидел, по крайней мере в 2018 году.

«РоссПак» заезжает на новую производственную площадку

В отрасли, где работает наша компания, а это одноразовая пластиковая упаковка и посуда, мы видим рост рынка, усиление конкуренции, давление федеральных производственных компаний и их желание убрать региональные производственные компании с рынка.

Отмечаем ухудшение финансового положения региональных торговых сетей, которые являются нашими клиентами. Крупные федеральные торговые сети стремятся к монополизации рынка, жестко диктуют свои условия поставки.

«Не стоит пытаться расширяться на рынке, который убит низкой маржой»

Мы видим падение маржинальной прибыли у региональных производителей пластиковой упаковки и посуды. Кроме того, в 2018 году резко выросли цены на сырье. На некоторые позиции рост составил до 20-30%.

Н смотря на эти негативные тенденции, «РоссПак» чувствует себя уверенно, конкурирует с федеральными компаниями и растет как по физическим объемам производства, так и по стоимостным показателям. Мы расширяем ассортимент производимой продукции, активно играем в тендерах на федеральных площадках, закупаем новое оборудование и осваиваем новые технологии. Испытываем, как и все, дефицит кадров. Нужны электронщики, слесари высокой квалификации, мастера-наладчики оборудования. Ищем химика-технолога, знающего экструзию и формовку пластика. Нужны конструкторы и технологи по металлообработке. Это общая беда для всех производств в Новосибирске — не хватает инженерных кадров.

Фото: из личных архивов

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