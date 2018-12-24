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Связной открыл в Новосибирске магазин формата Flex

В дальнейшем планируется привести к новому формату всю розничную сеть компании.
  • 24/12/2018, 11:18
Flex3

Технологичный ритейлер Связной | Евросеть открыл первую в Новосибирске торговую точку нового формата Flex. Ребрендированный магазин работает на первом этаже торгово-развлекательного комплекса «Ройял Парк», сообщили в пресс-службе компании.

Как рассказали в компании, Flex — принципиально новая концепция магазинов Связной. При работе над новым форматом внимание было уделено каждой точке взаимодействия покупателя с брендом Связной, разработана концепция нового зонирования и подхода к организации пространства, которая позволила представить цифровые устройства и контент в магазинах Связной как экосистемы.

— Просто сегментировать аудиторию сейчас уже недостаточно, поэтому нам было необходимо сделать так, чтобы человек смог найти в нашем магазине решение исключительно для себя. Результатом работы в этом направлении стал магазин Flex, представляющий из себя переосмысление продаж через призму технологий и инноваций, новый взгляд на общение с клиентом. Это первый ребрендированный магазин в Новосибирске, в дальнейшем мы приведем к новому формату всю нашу розничную сеть, — комментирует Сергей Шляхтич, директор макрорегиона «Сибирь» объединенной компании Связной | Евросеть.

Помимо стандартного ассортимента представлены гаджеты для развлечений, спорта и дома. В магазинах кардинально изменился не только визуальный ряд и наполнение, но и подход к продажам. Все скрипты построены таким образом, что помогают продавцу узнать интересы покупателя и подобрать гаджеты конкретно под его особенности. В зависимости от интересов покупателей девайсы, услуги и контент в новых магазинах Flex объединены в основные экосистемы: «Спорт», «Развлечения», «Дом».

Фото: пресс-служба компании

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