В посылке из Китая новосибирские таможенники нашли фашистский крест

Очередной предмет с нацистской символикой обнаружили в посылке инспекторы Новосибирского почтового таможенного поста, сообщили в пресс-службе Новосибирской таможни. Железный крест со свастикой прибыл из Китая в посылке, адресованной жителю Иркутской области.

Отмечается, что обнаружить подозрительный предмет помогла досмотровая техника, с применением которой осуществляется таможенный контроль перемещения международных почтовых отправлений.

— Инспекторами таможенного поста в адрес получателя посылки направлен запрос с требованием представить документы, подтверждающие, что данный предмет не предназначен для пропаганды фашистской идеологии. Если гражданин документально подтвердит, что этот предмет ему нужен для проведения научных исследований, художественного творчества либо для подготовки материалов, осуждающих нацизм или излагающих исторические события, то крест ему отдадут. При отсутствии же таких документов, предмет с нацистской символикой будет возвращен обратно отправителю в Китай, — рассказали в пресс-службе.

Всего, с начала 2020 года, инспекторами Новосибирского почтового таможенного поста был осуществлен контроль за пересылкой товаров более чем в 24 млн международных почтовых отправлениях.

Фото предоставлено пресс-службой Новосибирской таможни