Центр обслуживания клиентов АО «РЭС» прекращает очный прием

При этом приём обращений по вопросам технологического присоединения к электрическим сетям будет осуществляться заочно – с помощью электронных сервисов, разработанных компанией для удобства потребителей.

В период усиления санитарно-противоэпидемических мероприятий подать заявку на технологическое присоединение можно следующими способами:

направить по почте по адресу: 630102, г. Новосибирск, ул. Якушева, 16А, АО «РЭС»;

посредством сервиса «личный кабинет» на официальном сайте компании.

Статус поданной заявки клиенты могут уточнить также дистанционно — на официальном сайте www.eseti.ru в разделе «Клиентам/Технологическое присоединение к электрическим сетям/Узнать статус заявки».

Кроме того, для консультаций потребителей организована бесплатная линия 8-800-201-92-20, где ответы на основные вопросы можно получить, прослушав автоинформатор, а при необходимости соединения с оператором их проконсультирует специалист call-центра, или интересующие вопросы также можно задать через форму обратной связи «Задать вопрос» на официальном сайте, в соответствующем разделе которого публикуются ответы на часто задаваемые вопросы.

АО «РЭС» желает всем клиентам крепкого здоровья.

Фото предоставлено пресс-службой компании