В регионе запустили мобильное приложение «Новосибирская область»

Министерством экономического развития Новосибирской области совместно с Туристско-информационным центром было разработано удобное мобильное приложение «Новосибирская область», которое подойдёт не только для туриста, но и для жителя региона, сообщили в пресс-службе регионального правительства. В приложении собрано все, что может пригодиться во время планирования поездки и пребывания в Новосибирской области.

В пресс-службе выделили 7 причин, почему стоит скачать приложение «Новосибирская область»:

1.Удобный интерфейс

Для удобного поиска все события, маршруты, объекты и заведения разделены в удобные для навигации категории: культурный досуг, достопримечательности, отдых на природе, отели и гостиницы, отдых с детьми, рестораны – всё для комфортного отдыха в одном приложении. Если возникли вопросы, можно обратиться к виртуальному помощнику, и он оперативно ответит в чате.

2.Быстрый автопоиск

В окне поиска можно найти конкретный объект и получить всю необходимую информацию — краткое описание, контакты и режим работы. Ничего лишнего — быстро и просто

3.Карта гостя

В приложении можно найти электронную карту гостя, благодаря которой можно получить скидку до 50% в ресторанах, кафе, музеях, отелях мировых брендов, клиниках, санаториях, такси и многих других местах. С полным списком заведений и компаний, участвующих в бонусной программе, можно ознакомиться в приложении.

4. Построение маршрута

В какой бы точке не находился человек, он может построить пеший, автомобильный и велосипедный маршрут до нужного объекта или же воспользоваться одним из уже разработанных маршрутов по основным достопримечательностям региона в сопровождении аудиогида.

5.Работа в режиме офлайн

Все функции приложения доступны в режиме офлайн.

6.Weekend-гид и афиша

Пребывание в Новосибирской области никогда не будет скучным благодаря разделам weekend-гид и афиша, в которых представлена подборка самых интересных мероприятий и событий в регионе как на предстоящие выходные, так и на ближайшие месяцы. Выставки, форумы, фестивали, спектакли, спортивные матчи, кинопремьеры и многое другое. Обновление разделов происходит каждую неделю.

7.Доступно на разных языках

Приложение «Новосибирская область» доступно на русском, английском, немецком и китайском языках и станет незаменимым карманным помощником для иностранных туристов.

Фото: скриншот с презентации