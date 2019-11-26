Центр поддержки предпринимательства НСО расширяет рынки сбыта местных производителей

Выставка пройдет в рамках Форума «Российская неделя здравоохранения» под патронажем Торгово-промышленной палаты РФ и Правительства Москвы.

Со стороны Центра поддержки предпринимательства НСО участникам новосибирской делегации предоставляется рабочее место в рамках коллективного стенда, возможность участия в деловой программе выставки и форума, организуются переговоры с перспективными партнерами.

В состав участников новосибирской делегации вошли 5 региональных компаний: ООО «Агентство Патронаж», ООО «Биокор», ООО «МедиКрафт», ООО «Медицинские инновации», ООО «Медицинские инновации».

Предварительные отзывы участников

· Ольга Деменева, директор агентства ООО «Агентство Патронаж»: «Мы представим противопролежневые накладки на суставы, одежду для лежачих больных и многофункциональную одежду для инвалидов-колясочников для прогулки». Агентство специализируется на предоставлении профессионального ухода на дому и в стационаре за пожилыми и больными людьми, оказании помощи в комплектовании необходимых средств и оборудования.

· Алена Беговатова, менеджер по рекламе ООО «Биокор»: «Участие в выставке позволит проинформировать о нашем продукте специалистов и конечных потребителей, получить новые контакты для сотрудничества в лице дистрибьюторов, аптечных сетей и магазинов». Компания специализируется на производстве жидких пробиотическихбиопродуктов.

· Артем Юдин, директор ООО «МедиКрафт»: «Основная цель нашего участия —расширение рынков сбыта». Компания осуществляет полный цикл разработки и производства современных контактных сред для инструментальной диагностики. Разработан и зарегистрирован в РФ ряд современных гелей, паст и жидкостей для УЗИ и ЭКГ.

· Аркадий Брызгалов, генеральный директор ООО «Медицинские инновации»: «Наша цель — представить свой продукт потенциальным покупателям и партнерам. Кроме того, мы занимаемся совершенствованием имеющейся продукции и разработкой новых медицинских изделий». Компания является официальным дистрибьютором медицинского клея «Сульфакрилат».

· Анастасия Коваленко, зам. генерального директора Реабилитационного центра «Лесной»: «Наша основная задача найти партнеров среди клиник, готовых направлять к нам пациентов на восстановительное лечение». Компания специализируется на реабилитации пациентов после эндопротезирования суставов, операций на позвоночнике, инсульта, травм. В условиях стационара осуществляется уход за пожилыми и маломобильными людьми.