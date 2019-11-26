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Новосибирцы стали чаще использовать маткапитал на образование детей

В регионе на эти цели семьи направили более 800 млн рублей.
  • 26/11/2019, 12:08
Новосибирцы стали чаще использовать маткапитал на образование детей

Новосибирцы активно направляют средства материнского (семейного) капитала на образование своих детей. На эти цели органами ПФР Новосибирской области уже направлено 827 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе ведомства.

В пенсионном фонде напомнили, что данными средствами можно оплатить учебу ребенка в вузе, колледже, автошколе, проживание в общежитии, предоставляемом организацией обучающимся на период обучения, содержание ребенка (детей) в детском саду, в том числе и частном.

— Чтобы использовать средства материнского капитала на получение высшего или среднего специального образования необходимо, чтобы ребенку, в связи с появлением которого возникло право на капитал, исполнилось 3 года. А вот оплатить детский сад материнским капиталом можно, и не дожидаясь трехлетия ребенка. Это можно сделать в любое необходимое для родителей время. Средства можно направить одновременно на оплату за двоих детей, вне зависимости от их очередности и возраста, например, сразу за младшего ребенка, и за старшего, если он тоже ходит в детский сад. Можно также средствами капитала оплатить услуги, связанные с содержанием и образованием в дошкольном учреждении одного старшего ребенка, не дожидаясь, когда новорожденный подрастет, — отметили в пресс-службе.

Фото: pixabay.com, автор- _Alicja_ 

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